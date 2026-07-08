Вокруг отмененного героя Love and Deepspace развернулась неожиданная кампания поддержки

История с отменой нового персонажа Валько в Love and Deepspace вышла далеко за пределы сообщества игры. После того как разработчики отказались выпускать нового романтического героя, поклонники запустили петицию, которая уже собрала более 207 тысяч подписей.

Неожиданно кампанию Save Valko поддержали известный стример CaseOh и разработчики других игр. Авторы Cult of the Lamb опубликовали изображение, на котором Валько «переехал» в их мир, а создатели Vampire Survivors тоже предложили персонажу место в своей игре и призвали игроков подписать петицию.

CaseOh во время трансляции также раскритиковал решение разработчиков. Узнав, что часть сообщества называла Валько «некрасивым», стример заявил, что это несправедливо, и выразил надежду, что персонажа все же добавят в игру.

Пока разработчики Love and Deepspace не изменили свою позицию, однако история уже стала одной из самых обсуждаемых в игровом сообществе, объединив вокруг отмененного героя не только фанатов, но и представителей других игровых проектов.