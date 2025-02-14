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Love, Money, Rock'n'Roll 04.08.2022
Адвенчура, Квест, Инди, Другой симулятор, Музыка, Ретро
7.9 289 оценок

Состоялся релиз DLC "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл"

2BLaraSex
Новости

В Steam и VKPlay состоялся релиз дополнения "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл". Цена дополнения 200 рублей, для запуска также требуется оригинальная игра. Люди, делавшие предзаказ основной игры, могу получить DLC бесплатно: для этого нужно зайти на сайт разработчиков, ввести свою почту и получить ключ.

В данный момент у дополнения 73% положительных отзывов на основе 108 обзоров. В основном ругают продолжительность (около 3 часов), графоманию и все такого же унылого главного героя. Сюжет DLC игнорирует все концовки из оригинала и знакомит Николая с новой девушкой - кореянкой Ким Ли Ён. Также в дополнении вернутся старые персонажи.

41
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Redpath

Никакун снова в деле?

7
kolinmah

Горячее лето 94-го )

4
Саня Цукино Усаги
Сюжет DLC игнорирует все концовки из оригинала

Так это же продолжение плохой концовки Кетрин

0
TwistedKameron

я как раз летом 94 родился лол

-1
Jarvis666

Рисовка как у дешёвых инди-новелл, у авторов которых не хватает денег на профессиональных художников. Просто позор))

-8
2BLaraSex

Так это и есть дешевая инди-новелла.

18
yariko ookami
Просто позор))

Еще и DirectX11 требует, судя по минимальным системным требованиям. Я помню в БЛ вообще на DirectX10 спокойно играл, и рисовка там была как минимум не хуже!

-4
Jarvis666 yariko ookami

Так БЛ занималась студия Moonworks, а эти просто паразиты, которые присвоили их славу. Я вообще в БЛ играл на процессоре Intel Pentuim со встроенной видеокартой Intel HD Graphics и всё было прекрасно))

1
Большая Флейта 2BLaraSex

Настолько инди, что бедолаги не могут ровно нарисовать титьку?

-2
2BLaraSex Большая Флейта

А что именно не так? Она тут вроде просто от подушки смялась.

10
Пользователь ВКонтакте

// Артём Савельев

-12