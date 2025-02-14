Состоялся релиз DLC "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл"

В Steam и VKPlay состоялся релиз дополнения "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл". Цена дополнения 200 рублей, для запуска также требуется оригинальная игра. Люди, делавшие предзаказ основной игры, могу получить DLC бесплатно: для этого нужно зайти на сайт разработчиков, ввести свою почту и получить ключ.
В данный момент у дополнения 73% положительных отзывов на основе 108 обзоров. В основном ругают продолжительность (около 3 часов), графоманию и все такого же унылого главного героя. Сюжет DLC игнорирует все концовки из оригинала и знакомит Николая с новой девушкой - кореянкой Ким Ли Ён. Также в дополнении вернутся старые персонажи.
Никакун снова в деле?
Горячее лето 94-го )
Так это же продолжение плохой концовки Кетрин
я как раз летом 94 родился лол
Рисовка как у дешёвых инди-новелл, у авторов которых не хватает денег на профессиональных художников. Просто позор))
Так это и есть дешевая инди-новелла.
Еще и DirectX11 требует, судя по минимальным системным требованиям. Я помню в БЛ вообще на DirectX10 спокойно играл, и рисовка там была как минимум не хуже!
Так БЛ занималась студия Moonworks, а эти просто паразиты, которые присвоили их славу. Я вообще в БЛ играл на процессоре Intel Pentuim со встроенной видеокартой Intel HD Graphics и всё было прекрасно))
Настолько инди, что бедолаги не могут ровно нарисовать титьку?
А что именно не так? Она тут вроде просто от подушки смялась.
// Артём Савельев