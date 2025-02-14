Состоялся релиз DLC "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл"

В Steam и VKPlay состоялся релиз дополнения "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл". Цена дополнения 200 рублей, для запуска также требуется оригинальная игра. Люди, делавшие предзаказ основной игры, могу получить DLC бесплатно: для этого нужно зайти на сайт разработчиков, ввести свою почту и получить ключ.

В данный момент у дополнения 73% положительных отзывов на основе 108 обзоров. В основном ругают продолжительность (около 3 часов), графоманию и все такого же унылого главного героя. Сюжет DLC игнорирует все концовки из оригинала и знакомит Николая с новой девушкой - кореянкой Ким Ли Ён. Также в дополнении вернутся старые персонажи.