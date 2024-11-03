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Love, Money, Rock'n'Roll 04.08.2022
Адвенчура, Квест, Инди, Другой симулятор, Музыка, Ретро
7.8 265 оценок

В Steam появилась страница DLC "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл"

2BLaraSex
Новости

Soviet Games, российские разработчики популярных визуальных новелл "Бесконечное лето" и "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл", сообщили о том, что в Steam появилась страница дополнения для игры под названием "Лето 94-го", которое уже можно добавить в список желаемого. Дата выхода дополнения и цена пока неизвестны.

Прошло 7 лет. Жизнь Николая изменилась: он оставил многое позади и теперь просто плывёт по течению, избегая стрессов и потрясений. Однако у судьбы на нашего героя свои планы! Новые и старые знакомые ворвутся в его жизнь, как порыв летнего ветра, принося с собой давно забытые эмоции и любовь!

  • Совершенно новая история, разворачивающаяся на протяжении 2+ недель.
  • Возможность узнать, как сложилась судьба героев после окончания игры.
  • Новые фоны, спрайты, ЦГ и музыка.
  • Возможность взглянуть на Николая с другой стороны и помочь ему найти новую любовь.
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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Paramezan

Я вот что не понимаю, кто покупает новелы(картинки с текстом) за 600руб?

0
Etteri

Те, у кого есть 600 рублей?

-1
вупсич пупсич

Это как книги, только с выборами и картинками. Неплохая альтернатива для спокойного вечера с кофе и вкусняшками. + реиграбельность
Ну тут либо твой вайб, либо не твой.

0
Paramezan вупсич пупсич

ну да о вкусах не спорят.

0
вупсич пупсич

В следующий раз, когда сломаю руку, вернусь к новеллам. А пока мимо.

-1