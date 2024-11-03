В Steam появилась страница DLC "Лето 94-го" для визуальной новеллы "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл"

Soviet Games, российские разработчики популярных визуальных новелл "Бесконечное лето" и "Любовь, Деньги, Рок-н-Ролл", сообщили о том, что в Steam появилась страница дополнения для игры под названием "Лето 94-го", которое уже можно добавить в список желаемого. Дата выхода дополнения и цена пока неизвестны.

Прошло 7 лет. Жизнь Николая изменилась: он оставил многое позади и теперь просто плывёт по течению, избегая стрессов и потрясений. Однако у судьбы на нашего героя свои планы! Новые и старые знакомые ворвутся в его жизнь, как порыв летнего ветра, принося с собой давно забытые эмоции и любовь!