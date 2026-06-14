Love or Lust Beach Stories: Взаимодействие с картой

Привет всем!

Сегодня расскажем немного о том, как будет работать карта в Love or Lust Beach Stories и какую роль она играет в прохождении.

Карта в игре нужна не просто для перемещения между локациями. Она помогает показать остров, дать игроку ощущение свободы и при этом сохранить нужный темп истории.

Выбор пути и структура дня

В начале некоторых игровых дней, находясь в хабе, игрок сможет выбрать, по какому пути пойти дальше. Этот выбор будет иметь значение: в зависимости от выбранного маршрута можно пропустить часть событий и сцен текущего дня.

При этом карта будет появляться не всегда. В отдельных сюжетных моментах мы будем сразу переводить игрока к нужной сцене без свободного перемещения. Это помогает сохранить темп повествования и сделать ключевые эпизоды более цельными.

Как карта работает в течение дня

Когда карта активна, игрок сможет свободно перемещаться между доступными локациями. В каждой из них могут быть свои события, диалоги или уникальные взаимодействия.

Но полная свобода не означает, что история остановится. В некоторые дни одна из локаций будет сюжетно важной - пока игрок её не посетит, основной сюжет не продвинется дальше.

Такой подход позволяет сохранить баланс: игрок может исследовать остров, но при этом всегда понимает, куда двигаться по истории.

Особенности карты

Сейчас мы строим систему карты вокруг нескольких важных элементов:

карта показывает остров и доступные на текущий день локации;

на некоторых местах могут появляться иконки персонажей, если они находятся там по сюжету;

не все локации открыты одновременно - игрок видит только те места, которые актуальны для текущего дня;

у некоторых локаций есть дополнительные зоны, например бар может включать несколько отдельных мест;

у карты будут дневная и ночная версии;

баланс денег игрока всегда будет отображаться на экране карты.

Локации

Мир игры будет постепенно расширяться, но сейчас мы работаем над основными локациями:

дом главного героя/хаб;

веранда бара;

интерьер бара;

пляжная зона с лежаками;

вид на море;

яхта Мадонны;

рабочая зона бара;

душевая в подсобке.

Наша цель - сделать карту удобной, понятной и полезной для истории. Мы хотим, чтобы у игрока было ощущение выбора и исследования, но без потери фокуса на сюжете.

Кстати, у нас есть ещё один повод порадоваться - Love or Lust Beach Stories уже перешагнула отметку в 30 000 вишлистов! Огромное спасибо за поддержку. А мы уже работаем над цифровым артбуком, чтобы подготовить для вас больше красивых моментов

Добавляйте Love or Lust в список желаемого - так вы точно не пропустите новые апдейты, девлоги и свежие подробности о жизни на острове.