Love or Lust Beach Stories: Взаимодействие с картой

Привет всем!
Сегодня расскажем немного о том, как будет работать карта в Love or Lust Beach Stories и какую роль она играет в прохождении.
Карта в игре нужна не просто для перемещения между локациями. Она помогает показать остров, дать игроку ощущение свободы и при этом сохранить нужный темп истории.
Выбор пути и структура дня
В начале некоторых игровых дней, находясь в хабе, игрок сможет выбрать, по какому пути пойти дальше. Этот выбор будет иметь значение: в зависимости от выбранного маршрута можно пропустить часть событий и сцен текущего дня.
При этом карта будет появляться не всегда. В отдельных сюжетных моментах мы будем сразу переводить игрока к нужной сцене без свободного перемещения. Это помогает сохранить темп повествования и сделать ключевые эпизоды более цельными.
Как карта работает в течение дня
Когда карта активна, игрок сможет свободно перемещаться между доступными локациями. В каждой из них могут быть свои события, диалоги или уникальные взаимодействия.
Но полная свобода не означает, что история остановится. В некоторые дни одна из локаций будет сюжетно важной - пока игрок её не посетит, основной сюжет не продвинется дальше.
Такой подход позволяет сохранить баланс: игрок может исследовать остров, но при этом всегда понимает, куда двигаться по истории.
Особенности карты
Сейчас мы строим систему карты вокруг нескольких важных элементов:
- карта показывает остров и доступные на текущий день локации;
- на некоторых местах могут появляться иконки персонажей, если они находятся там по сюжету;
- не все локации открыты одновременно - игрок видит только те места, которые актуальны для текущего дня;
- у некоторых локаций есть дополнительные зоны, например бар может включать несколько отдельных мест;
- у карты будут дневная и ночная версии;
- баланс денег игрока всегда будет отображаться на экране карты.
Локации
Мир игры будет постепенно расширяться, но сейчас мы работаем над основными локациями:
- дом главного героя/хаб;
- веранда бара;
- интерьер бара;
- пляжная зона с лежаками;
- вид на море;
- яхта Мадонны;
- рабочая зона бара;
- душевая в подсобке.
Наша цель - сделать карту удобной, понятной и полезной для истории. Мы хотим, чтобы у игрока было ощущение выбора и исследования, но без потери фокуса на сюжете.
Кстати, у нас есть ещё один повод порадоваться - Love or Lust Beach Stories уже перешагнула отметку в 30 000 вишлистов! Огромное спасибо за поддержку. А мы уже работаем над цифровым артбуком, чтобы подготовить для вас больше красивых моментов
Добавляйте Love or Lust в список желаемого - так вы точно не пропустите новые апдейты, девлоги и свежие подробности о жизни на острове.
просмотрев я так и не понял, что это за игра, что за геймплей там, что за суть, ваще ниче не понял, но карта есть, это стало ясно) вы будто рассказывайте о игре тем, кто уже подписался на нее, но также расскажите о ней и другим, чтобы зхахотелось вишлистнуть игру;)
(возможно это менеджер романтического курорта с проработкой отношений между постояльцами, а в итоге переходящий в хоррор, где нужно не дать выпустить их с острова!)