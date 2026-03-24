Love or Lust: Горячий контент, локализация и озвучка

Всем привет.

Сегодня мы хотим рассказать немного больше о нескольких важных аспектах разработки игры: о структуре интимного контента и о нашем подходе к локализации и озвучке.

Мы разделили интимный контент на несколько уровней, чтобы сбалансировать время создания, качество и общий поток контента.

Основные категории:

Обнаженные тела.

Ваши анимации.

Прелюдия.

Полные интимные сцены.

Каждый уровень имеет разную степень сложности и трудозатрат. Некоторые форматы создаются быстрее, поэтому вы, вероятно, будете видеть их чаще. Другие требуют гораздо больше времени и ресурсов, что делает их более редкими и особенными.

Что касается доступности, существует два типа интимного контента:

Базовый интимный контент - часть основного сюжета и доступен всем игрокам по мере прохождения истории.

Дополнительный контент - необязательные сцены, которые можно разблокировать за очки L&L.

Такая структура помогает нам поддерживать единообразие сюжета для всех, а также предоставлять дополнительные награды игрокам, которые хотят больше вложиться в развитие конкретных персонажей.

В то же время мы планируем расширить локализацию игры. Сейчас проект разрабатывается с учетом одного основного языка, но мы знаем, что большая часть нашего сообщества состоит из игроков из разных уголков мира. Мы хотим сделать игру более доступной и комфортной для большего числа игроков.

Для нас локализация - это не просто прямой перевод. Мы хотим, чтобы диалоги звучали естественно, сохраняли юмор и индивидуальность каждого персонажа.

Помимо этого, мы также планируем постепенно внедрять эмоциональную озвучку. Наша цель - не озвучивать каждую реплику сразу, а добавлять её там, где она оказывает наибольшее эмоциональное воздействие и делает реакции персонажей более живыми.

Как всегда, мы будем рады услышать ваше мнение. Что вы думаете об этой многоуровневой системе близости? А что касается озвучки, вы предпочитаете полностью озвученные сцены, частичную озвучку или только ключевые эмоциональные моменты?

И ещё одна приятная новость: для демо Love or Lust: Beach Stories уже доступен русский язык.

Мы знаем, что для многих игроков это важно, поэтому постепенно продолжаем делать игру более удобной и приятной для нашей аудитории. Если вы давно хотели попробовать проект - сейчас самое время заглянуть в демо с русским языком, и поделиться с нами своими впечатлениями.

Спасибо, что следите за разработкой, поддерживаете нас и делитесь обратной связью. Всё это действительно помогает нам делать игру лучше.

И если вам нравится то, что мы делаем, не забудьте добавить Love or Lust: Beach Stories в список желаемого. Для нас это очень важная поддержка, которая помогает проекту расти, а для вас - лучший способ не пропустить будущие обновления, новости и релиз.