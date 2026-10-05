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Love or Lust Beach Stories ноябрь 2026 г.
Адвенчура, Инди, Другой симулятор, Для взрослых 18+
4.8 23 оценки

Night Receptionist расширяет отель новыми системами - DLC делает ставку на исследование, отношения и кастомизацию

Звенящая пошлость Звенящая пошлость

Разработка сюжетного DLC Night Receptionist для Love or Lust Beach Stories продолжается, и авторы раскрыли несколько новых систем, которые появятся в дополнении. На этот раз разработчики рассказали о локациях отеля, гардеробе персонажей и динамических биографиях, способных меняться вместе с развитием истории.

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Одной из центральных локаций станет стойка регистрации, где главный герой будет проводить значительную часть своей ночной смены. Отсюда можно отвечать на звонки постояльцев, следить за отелем через камеры наблюдения и получать информацию, которая может запускать новые события и встречи. При этом одна из камер — под номером 6 — окажется неисправна, и игрокам ещё предстоит выяснить причину.

Сам отель станет основной площадкой для развития сюжета. Лобби будет выполнять роль своеобразного навигационного центра, откуда можно отправиться в номера, люкс, ресторан, котельную или бассейн. Несмотря на более компактный масштаб Night Receptionist по сравнению с основной игрой, разработчики хотят сделать отель полноценной локацией со своими событиями и атмосферой, а не просто набором помещений для перемещения между сценами.

Отдельное внимание уделено системе кастомизации. Через ноутбук главного героя игроки смогут открыть магазин образов и подобрать наряды для персонажей. У каждой героини будет собственный гардероб с обычными и редкими вариантами одежды. Часть костюмов можно будет открыть по мере прохождения, выполнения достижений и дополнительных активностей, тогда как другие придётся покупать за внутриигровую валюту. Некоторые наряды получат несколько цветовых вариантов.

При этом гардероб будет выполнять не только косметическую функцию. С ним свяжут систему динамических биографий персонажей, которая должна сделать развитие отношений более заметным. Профили героев не будут оставаться статичными: по мере продвижения истории, общения и участия в важных событиях их содержание станет обновляться.

В Night Receptionist планируется восемь таких профилей — Ло, Лу, Кико, Мишель, Мадонна, Хлоя, Грета и Джеремайя. Персонажи, с которыми игрок ещё не познакомился, останутся скрыты за силуэтом. После важных сюжетных этапов биографии будут автоматически обновляться, а игра уведомит об изменениях через смартфон, ноутбук, меню гардероба и отдельные всплывающие сообщения.

Таким образом, разработчики постепенно превращают Night Receptionist не просто в дополнительную сюжетную историю, а в более насыщенную систему взаимодействия с персонажами. Исследование отеля, отношения, новые события и кастомизация здесь будут связаны между собой, а сама разработка DLC пока продолжается.

ПК 2
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5
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