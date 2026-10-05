Night Receptionist расширяет отель новыми системами - DLC делает ставку на исследование, отношения и кастомизацию

Разработка сюжетного DLC Night Receptionist для Love or Lust Beach Stories продолжается, и авторы раскрыли несколько новых систем, которые появятся в дополнении. На этот раз разработчики рассказали о локациях отеля, гардеробе персонажей и динамических биографиях, способных меняться вместе с развитием истории.

Одной из центральных локаций станет стойка регистрации, где главный герой будет проводить значительную часть своей ночной смены. Отсюда можно отвечать на звонки постояльцев, следить за отелем через камеры наблюдения и получать информацию, которая может запускать новые события и встречи. При этом одна из камер — под номером 6 — окажется неисправна, и игрокам ещё предстоит выяснить причину.

Сам отель станет основной площадкой для развития сюжета. Лобби будет выполнять роль своеобразного навигационного центра, откуда можно отправиться в номера, люкс, ресторан, котельную или бассейн. Несмотря на более компактный масштаб Night Receptionist по сравнению с основной игрой, разработчики хотят сделать отель полноценной локацией со своими событиями и атмосферой, а не просто набором помещений для перемещения между сценами.

Отдельное внимание уделено системе кастомизации. Через ноутбук главного героя игроки смогут открыть магазин образов и подобрать наряды для персонажей. У каждой героини будет собственный гардероб с обычными и редкими вариантами одежды. Часть костюмов можно будет открыть по мере прохождения, выполнения достижений и дополнительных активностей, тогда как другие придётся покупать за внутриигровую валюту. Некоторые наряды получат несколько цветовых вариантов.

При этом гардероб будет выполнять не только косметическую функцию. С ним свяжут систему динамических биографий персонажей, которая должна сделать развитие отношений более заметным. Профили героев не будут оставаться статичными: по мере продвижения истории, общения и участия в важных событиях их содержание станет обновляться.

В Night Receptionist планируется восемь таких профилей — Ло, Лу, Кико, Мишель, Мадонна, Хлоя, Грета и Джеремайя. Персонажи, с которыми игрок ещё не познакомился, останутся скрыты за силуэтом. После важных сюжетных этапов биографии будут автоматически обновляться, а игра уведомит об изменениях через смартфон, ноутбук, меню гардероба и отдельные всплывающие сообщения.

Таким образом, разработчики постепенно превращают Night Receptionist не просто в дополнительную сюжетную историю, а в более насыщенную систему взаимодействия с персонажами. Исследование отеля, отношения, новые события и кастомизация здесь будут связаны между собой, а сама разработка DLC пока продолжается.