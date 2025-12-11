Представлен Lucid Falls - хоррор осознанных сновидений, где реальность подчиняется игроку

Студия Eldamar Studios представила Lucid Falls — новый атмосферный survival horror, действие которого разворачивается внутри осознанного сна. Проект делает ставку на управление самой реальностью: игрокам предстоит изменять гравитацию, пространство и время, чтобы выжить в кошмарных, меняющихся мирах. Игра уже заявлена для ПК и появится в Steam.

По описанию разработчиков, Lucid Falls переносит игрока в ловушку собственного сознания. Каждая локация — это сюрреалистичное пространство, которое живёт по своим правилам. Чтобы выбраться из этих сновидений, нужно решать головоломки, искажающие привычную логику, и противостоять существам, будто вырванным из глубин кошмара. Постепенно игрок приближается к раскрытию мрачной тайны, скрывающейся за этим миром и самим Lucid Falls.

Главные особенности проекта включают:

• Уникальный геймплей. Возможность манипулировать реальностью — менять направление гравитации, изгибать пространство и откручивать время, открывая новые пути и решая нестандартные задачи.

• Реалистичный бой. Столкновения с гротескными тварями требуют осторожности и точности — враги здесь редко прощают ошибки.

• Приоритет атмосферы. Eldamar Studios подчёркивает, что Lucid Falls — это не просто хоррор, а опыт, основанный на ощущениях: на том, как мир движется, реагирует и давит своим присутствием.

• Кинематографичность. Детализированные локации, игра света и тени, психологический визуальный стиль — всё это создаёт эффект живого сна, из которого невозможно просто проснуться.

Игры об исследовании сновидений уже встречались в индустрии — от Psychonauts до арт-хорроров об изменённых состояниях сознания. Но Lucid Falls стремится объединить их лучшие элементы и усилить их за счёт полной свободы манипулирования самой структурой мира. Судя по первым материалам, проект может стать одним из самых необычных хорроров ближайших лет.