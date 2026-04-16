Вышло обновление Lucky Tower Ultimate 1.0 , игра покинула "ранний доступ"

Только что статус "Ранний Доступ" с игры был снят, игрокам стали доступны файлы обновления - а значит, самое время снова стать Вон Ванстом, Героем, Которого Мы Заслужили!
К заветным циферкам 1.0 прилагаются:
- квест по окончательному решению вопроса с Башней Эвелиуса,
- новые локации, в т. ч. наконец-то ставший доступным Замок,
- 10 новых Достижений,
- новые музыка и озвучка персонажей
- и... возможно, что-нибудь ещё! С играми от Studio Seufz никогда нельзя быть на 100% уверенным, что внезапные сюрпризы закончились.