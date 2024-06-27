Luigi's Mansion 2 HD уже работает в 60 к/с на ПК через эмулятор Ryujinx

Nintendo недавно выпустила Luigi’s Mansion 2 HD на Nintendo Switch. И, как вы могли догадаться, последняя версия эмулятора Nintendo Switch, Ryujinx, уже может запустить игру.
Интересно, что для нее уже есть мод на 60 кадров в секунду. Для тех, кто не знал, игра заблокирована на 30 кадрах в секунду на Nintendo Switch. Таким образом, используя этот мод на 60 кадров в секунду, геймеры ПК могут получить лучший игровой опыт на своем ПК через эмуляцию.
Скачать последнюю версию эмулятора можно прямо с нашего сайта, где есть подробная интрукция по его установке.