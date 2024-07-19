Luigi's Mansion 2 HD возглавляет японские чарты третью неделю подряд

Игра Luigi's Mansion 2 HD возглавляет еженедельный чарт продаж физического программного обеспечения в Японии третью неделю подряд, согласно последним данным, опубликованным Famitsu. HD-ремастер игры разошелся тиражом в 16 000 с лишним копий, в результате чего его общее количество за всю историю продаж в регионе превысило 138 000 копий.

В топ-10 также вошли несколько новых релизов. Прежде всего, это порт Ace Combat 7: Skies Unknown для Nintendo Switch, который продался в количестве более 14 000 экземпляров и занял 2-е место в чарте. А вот ремастер симулятора жизни от Bliss Brain - Princess Maker 2 Regeneration - занимает 10-е место в чарте, продав всего 3 600 копий.

Интересно, что все игры в топ-10 - это игры для Switch, хотя в последние годы это не редкость в японских чартах.

Что касается аппаратной части, то Nintendo Switch вновь стала самой продаваемой консолью в Японии на прошлой неделе, реализовав еще 53 000 с лишним единиц. На втором месте с большим отрывом следует PS5, продавшая за неделю более 29 000 единиц.

Продажи программного обеспечения (в скобках указаны продажи за всю жизнь):