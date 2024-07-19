Luigi's Mansion 2 HD возглавляет японские чарты третью неделю подряд

Игра Luigi's Mansion 2 HD возглавляет еженедельный чарт продаж физического программного обеспечения в Японии третью неделю подряд, согласно последним данным, опубликованным Famitsu. HD-ремастер игры разошелся тиражом в 16 000 с лишним копий, в результате чего его общее количество за всю историю продаж в регионе превысило 138 000 копий.
В топ-10 также вошли несколько новых релизов. Прежде всего, это порт Ace Combat 7: Skies Unknown для Nintendo Switch, который продался в количестве более 14 000 экземпляров и занял 2-е место в чарте. А вот ремастер симулятора жизни от Bliss Brain - Princess Maker 2 Regeneration - занимает 10-е место в чарте, продав всего 3 600 копий.
Интересно, что все игры в топ-10 - это игры для Switch, хотя в последние годы это не редкость в японских чартах.
Что касается аппаратной части, то Nintendo Switch вновь стала самой продаваемой консолью в Японии на прошлой неделе, реализовав еще 53 000 с лишним единиц. На втором месте с большим отрывом следует PS5, продавшая за неделю более 29 000 единиц.
Продажи программного обеспечения (в скобках указаны продажи за всю жизнь):
- [NSW] Luigi’s Mansion 2 HD – 16,425 (138,678)
- [NSW] Ace Combat 7: Skies Unknown Deluxe Edition – 14,322 (Новинка)
- [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 8,291 (5,900,715)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 7,948 (7,834,703)
- [NSW] Minecraft – 5,645 (3,565,290)
- [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 4,314 (1,886,211)
- [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door – 4,258 (202,362)
- [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 4,161 (5,540,928)
- [NSW] Splatoon 3 – 3,700 (4,329,481)
- [NSW] Princess Maker 2 Regeneration – 3,685 (Новинка)
PS5 в топе опять нет. О_о
Молодцы. Как продать одну игру два раза)