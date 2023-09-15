Luigi's Mansion 2 HD выйдет на Switch летом 2024 года

В начале этого года Nintendo сообщила, что работает над улучшенным ремастером игры Luigi's Mansion для 3DS: Dark Moon, а на недавней презентации Direct компания раскрыла новые подробности о готовящемся релизе.
Прежде всего, эта версия игры отказывается от оригинального подзаголовка и будет называться Luigi's Mansion 2 HD. В новом трейлере демонстрируется улучшенная и обновленная визуальная составляющая, которая, возможно, и не дотягивает до уровня Luigi's Mansion 3, но, безусловно, выглядит значительным улучшением по сравнению с оригинальной 3DS-версией игры (которая и сама по себе выглядела весьма неплохо).
В трейлере также показаны несколько фрагментов игрового процесса: Луиджи встречается с различными видами призраков, использует свой верный Poltergust и другие приспособления, исследует различные окружения и решает головоломки.
Игра Luigi's Mansion 2 HD выйдет на Nintendo Switch летом 2024 года.
Это конечно здорово... очень классно! НО, где же вал новых франшиз и новых игр?... Выходит, что Нинтендо сейчас работает над выпуском старых игр и продаёт их по цене новинок... Хотя бы новые уровни в такие игры включали, некие большие дополнения, но как правило, просто портируют старое, без серьёзных улучшений.