Luigi's Mansion: Dark Moon получит ремастер для Switch в следующем году ©

Во время сегодняшнего Nintendo Direct было объявлено, что игра Luigi's Mansion 2, изначально вышедшая на Nintendo 3DS в 2013 году, получит ремейк для Nintendo Switch.

Во время Direct не было рассказано почти никаких других подробностей о ремейке, кроме того, что он получит свежую покраску, чтобы привести визуальное оформление в соответствие со стандартами 2023 года. Мы также получили всего 10-15 секунд видеоролика, поэтому трудно сказать, останется ли геймплей таким же, как в оригинале.

Luigi's Mansion: Dark Moon - вторая игра серии, в которой брат-водопроводчик возвращается в особняк, чтобы всасывать призраков своим верным пылесосом Poltergust. Луиджи не только всасывает надоедливых призраков, но и может использовать Poltergust для отклеивания обоев и поиска секретов. В оригинальной игре также был многопользовательский режим в виде Scarescraper, в котором до четырех игроков могли объединиться, чтобы пройти несколько этажей, уничтожая призраков. Если вы особенно хорошо играете в команде, вы можете получить бонусы и улучшения. На данный момент нет подтверждения того, что многопользовательский режим будет включен в ремейк, но мы будем удивлены, если это не так.

Luigi's Mansion 3 вышла на Nintendo Switch в 2019 году. Мы были большими поклонниками атмосферного очарования игры и отличного разнообразия и дизайна уровней, поскольку в ней серия вернулась на наши экраны впервые за шесть лет.