Первое место в свежем розничном чарте Британии заняла Luigi's Mansion 2 HD

Ремейк или не ремейк - без разницы, но когда Nintendo выпускает одну из своих игр, она всегда способна наделать шума, и в очередной раз Luigi's Mansion 2 HD сразу же заняла первое место в чарте продаж игр в Великобритании на прошлой неделе.
Конечно, в довольно застойный для игрового рынка период не было других крупных релизов (если говорить о полных розничных играх, исключая Elden Ring: Shadow of the Erdtree), но для ремейка игры, вышедшей на Nintendo 3DS в 2013 году, это все равно выдающийся результат.
Единственной заметной новинкой на той же неделе стала Super Monkey Ball Banana Rumble, дебютировавшая на 16-й позиции в британских чартах, так что особой конкуренции на рынке новинок не было, опять же только на физическом рынке.
Итак, давайте взглянем на чарт самых продаваемых игр в Великобритании за прошлую неделю, который в остальном не демонстрирует особых особенностей.
Вот первая десятка:
- Luigi's Mansion 2 HD
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Elden Ring
- Mario Kart 8 Deluxe
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition
- Minecraft
- Paper Mario: The Thousand-Year Door
- Grand Theft Auto V
- Super Mario Bros. Wonder
Другим ярким событием стал большой подъем Elden Ring, которая с выходом Shadow of the Erdtree, похоже, получила действительно большой толчок. На этой неделе игра поднялась с 15-й позиции на четвертую, а издание с расширением теперь находится на шестой позиции.
В остальном десятка лучших игр более или менее похожа на те, что регулярно появлялись в ней на протяжении всего года.
Британские чарты это полный вынос мозга