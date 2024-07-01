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Luigi's Mansion 2 28.03.2013
Экшен, Адвенчура
6.1 16 оценок

Первое место в свежем розничном чарте Британии заняла Luigi's Mansion 2 HD

butcher69
Новости

Ремейк или не ремейк - без разницы, но когда Nintendo выпускает одну из своих игр, она всегда способна наделать шума, и в очередной раз Luigi's Mansion 2 HD сразу же заняла первое место в чарте продаж игр в Великобритании на прошлой неделе.

Конечно, в довольно застойный для игрового рынка период не было других крупных релизов (если говорить о полных розничных играх, исключая Elden Ring: Shadow of the Erdtree), но для ремейка игры, вышедшей на Nintendo 3DS в 2013 году, это все равно выдающийся результат.

Единственной заметной новинкой на той же неделе стала Super Monkey Ball Banana Rumble, дебютировавшая на 16-й позиции в британских чартах, так что особой конкуренции на рынке новинок не было, опять же только на физическом рынке.

Итак, давайте взглянем на чарт самых продаваемых игр в Великобритании за прошлую неделю, который в остальном не демонстрирует особых особенностей.

Вот первая десятка:

Другим ярким событием стал большой подъем Elden Ring, которая с выходом Shadow of the Erdtree, похоже, получила действительно большой толчок. На этой неделе игра поднялась с 15-й позиции на четвертую, а издание с расширением теперь находится на шестой позиции.

В остальном десятка лучших игр более или менее похожа на те, что регулярно появлялись в ней на протяжении всего года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Unicorling

Британские чарты это полный вынос мозга

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