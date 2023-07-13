Студия Massa Games опубликовала сюжетный тизер "Лукоморья"

Студия Massa Games представила сюжетный трейлер грядущей игры «Лукоморье».
Релиз демоверсии запланирован на конец 2023 года, а полноценный выход ожидается в конце 2025 года. Тайтл создаётся на игровом движке Unreal Engine 5 для ПК и «других платформ, доступных в России». Разработчики обещают открытый мир в сеттинге древнерусской мифологии и истории с вариативным сюжетом, как в третьей части The Witcher.
Ранее студия Sobaka опубликовала трейлер грядущего экшена KIBORG с элементами rogue-lite.
То, что наши игроделы зашивилились это прекрасно. Но, лично мое мнение, подход у них слишком прямолинейный. Берут как Смута чисто историю, либо чисто фольклер сказочный и так же подают. Взяли бы пример с разрабов God of war. Древнегреческая мифология, которая подана ну очень не обычно) Как и скандинавская. Можно например было б взять период, когда в Русь пришло христианство, языческие боги разневались, всяких леших и прочую нечисть стали насылать на людей, а задача ГГ-христианина разрушить святилища этих богов и в конце повергнуть их аватаров. Сделать это в сеттинге дарк фэнтези с максимальной мрачностью и серьезностью и вуаля!
Заюшь)) Так христиане именно убивали всю жизнь язычников)
И толкьо в Скандинавии все мирно ужились - в Европе и Руси все было хуево - тамплиеры убивали людей и жгли ведьм.
На Руси - в 10 веке убивали и насиловали нежелающих принимать новых Богов)
В Поволжье в 18 веке вырубали рощи языческие, взрывали скалы священны для марийцев, официально запрещали проводить родные ритуалы, вплоть до развала СССР) Почитай)
Хватит распространять ересь о "вселюбви христиан".
Тем более, в рамках 2023 года, и говоря на русском языке)
Я агностик и не пропагандирую какую-либо веру. Просто в наших реалиях выпусти игру с такими вот реалистичными взглядами на историю и твою игру закроют, и студию твою, и тебя. Тем более мы говорим о художественном продукте, который не обязательно должен являться правдивым и слепо следовать истории. Много игр выходило, где тамплиеры хорошие и пушистые.
чёт не кота учёного не русалки , фейк какой то
голос расказчика режет слух, на коне скачет какой-то бритый зек косплеющий путина, фпс ниже пояса
+1
Интересно. Ждём.
интересно очень