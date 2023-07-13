Студия Massa Games опубликовала сюжетный тизер "Лукоморья"

Студия Massa Games представила сюжетный трейлер грядущей игры «Лукоморье».

Релиз демоверсии запланирован на конец 2023 года, а полноценный выход ожидается в конце 2025 года. Тайтл создаётся на игровом движке Unreal Engine 5 для ПК и «других платформ, доступных в России». Разработчики обещают открытый мир в сеттинге древнерусской мифологии и истории с вариативным сюжетом, как в третьей части The Witcher.

Ранее студия Sobaka опубликовала трейлер грядущего экшена KIBORG с элементами rogue-lite.