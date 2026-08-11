Для симулятора фермы Luma Island вышло бесплатное летнее обновление с кроссовером Dave the Diver

Разработчики уютного симулятора Luma Island официально объявили о выпуске крупного бесплатного летнего обновления под номером 1.1.12. Главным событием апдейта стал неожиданный визит особого гостя: знаменитый Дэйв-дайвер выбрался на берег в местном городе, и ему очень нужна помощь игроков, чтобы отыскать дорогу домой. Помимо уникального сюжетного квеста, обновление принесло в игру новые приключения, тематические награды, а также полностью переработанную систему механики рыбалки.

Сюжетная завязка задания рассказывает о том, что Дэйв потерял одну из своих ласт, пока гонялся за экзотической рыбой для суши-ресторана Банчо, и в итоге оказался заброшен на Остров Лума. Игрокам предстоит отправиться вместе с дайвером к новой локации Пряная Скала, небольшому островку с тремя уникальными видами рыб, чтобы помочь гостю и заработать свежие рыболовные трофеи. Сама рыбалка получила важные улучшения: в игру добавили систему удачной серии, где поимка нескольких рыб подряд повышает шанс удвоить улов, механику сбора икры для выведения водных обитателей на ферме, а также удобные маркеры на карте, указывающие на места хорошего клева.

За выполнение поручений Дэйва игроки будут вознаграждены маской для дайвинга, а список доступных построек пополнится рыбным питомником, аквариумом, террариумом для питомцев, крабовыми ловушками и автоматическими рыболовными сетями. После завершения приключений пользователи смогут заглянуть в магазин Бальтазара за новым Летним набором декораций, чтобы устроить для друзей грандиозную пляжную вечеринку. В честь запуска патча разработчики добавили в Steam совместный комплект Luma Island × Dave the Diver, а на покупку базовой игры временно запустили скидку в размере 15 процентов.

Дополнительно команда внесла множество полезных правок в игровой процесс: во время дождя к берегу теперь может прибивать редкие сундуки, трава снова начинает расти на месте снесенных верстаков, а пирсы в Пиратской бухте, Джунглях и на Ферме избавились от багов с прохождением сквозь текстуры. Разработчики добавили звуковые эффекты для ударов скелетов и предупреждения о скором окончании дня, а также подкрутили колеса фортуны в Пиратской бухте: теперь каждое неудачное вращение повышает шансы сорвать джекпот.