Luma Island выйдет на PS5 и Xbox Series в 2026 году - фермерская RPG объединит игроков на всех платформах

Feel Free Games объявила о выпуске Luma Island на PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году. Консольная версия получит полноценную кроссплатформенную игру с PC, поэтому группы до четырёх человек смогут вместе заниматься фермерством, ремеслом и исследовать остров независимо от выбранной платформы.

На PC Luma Island вышла в Steam 20 ноября 2025 года. Игра сочетает привычные элементы фермерской RPG — выращивание растений, рыбалку, добычу ресурсов и строительство — с полноценными приключениями за пределами собственного хозяйства.

Игрокам предстоит исследовать джунгли, горы, пещеры и древние храмы, решать головоломки, обходить ловушки и искать спрятанные сокровища. Среди доступных регионов есть и Пиратская бухта. При этом разработчики отказались от некоторых привычных ограничений жанра: в Luma Island нет шкалы выносливости и ограничений инвентаря, поэтому исследовать мир и заниматься хозяйством можно в удобном темпе.

Отдельной особенностью станут волшебные Лума. По всему острову можно находить яйца, из которых вылупляются спутники, способные помогать игроку в путешествиях и обнаруживать скрытые сокровища.

Развитие персонажа строится вокруг профессий. Можно стать археологом, кузнецом, пивоваром, поваром, рыбаком, ювелиром, корабельным мастером или охотником за сокровищами — каждый путь открывает собственные рецепты, ресурсы и инструменты.

Кроме того, игроки смогут выбрать один из трёх режимов сложности: «Уютный» с мирным исследованием, «Приключение» с более сбалансированным подходом и «Герой» для тех, кто хочет более серьёзных испытаний.

Luma Island выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году с поддержкой кроссплатформенного кооператива с PC.