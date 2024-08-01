Паззл-адвенчура про медведя с топором LumbearJack стала новой игрой в бесплатной раздаче EGS

В магазине Epic Games снова наступило время раздачи подарков, которая дает игрокам на ПК шанс получить новую игру бесплатно. В этот четверг в раздаче вы получите копию LumbearJack. Разработанная FinalBoss Games, это инди-игра, которая изначально была выпущена в 2022 году. Вы можете добавите ее в свою библиотеку Epic в течение следующих семи дней, до 8 августа, и она останется у вас навсегда

В этой игре-головоломке вам предстоит спасти множество друзей-животных от проблем, вызванных людьми. Конечно, есть злая организация, которую медведь и его друзья должны уничтожить в качестве своей конечной цели.