На ПК и консолях выйдет красочная ролевая игра LumenTale Memories of Trey про коллекционирование монстров

Жанр приключений с ловлей существ продолжает пополняться новыми представителями. Издательство Team17 совместно с разработчиками из Beehive Studios готовит к выпуску ролевую игру LumenTale Memories of Trey. Проект призван объединить классические механики жанра с современной эстетикой в стиле 2.5D пиксель-арта, напоминающей о таких хитах, как Octopath Traveler.

Сюжетная завязка переносит игроков в фантастический мир Талея. Главный герой по имени Трей просыпается в Алом лесу, полностью утратив память. Ему предстоит отправиться в долгое путешествие, чтобы вернуть свои воспоминания и раскрыть тайны региона, который в прошлом пострадал от гражданской войны. В этом приключении его сопровождают загадочные существа, известные как анимоны. Согласно описанию игры, эти создания состоят из особой энергии анивис, пронизывающей весь мир, и способны влиять на эмоции живых существ.

Игровой процесс строится на исследовании локаций и взаимодействии с местной фауной. Геймерам будет доступно для поимки более 140 видов анимонов, которые делятся на 13 стихийных типов. Для ловли используется специальное устройство под названием холокен. Сражения проходят в пошаговом режиме и предлагают высокую вариативность: от дуэлей один на один до масштабных командных боев в формате четыре на четыре. У каждого существа есть свои уникальные навыки и слабости, что потребует от игрока вдумчивого подхода к формированию отряда.

Помимо боевых активностей разработчики уделили внимание мирным занятиям. В игре реализована система крафта и кулинарии, позволяющая создавать полезные предметы и еду во время привалов у фонтанов. Также заявлена возможность торговли существами с другими пользователями и наличие особой зоны Анимир — пространства вне времени, где пойманные спутники могут тренироваться и отдыхать между битвами.

Релиз LumenTale Memories of Trey запланирован на весну 2026 года. Авторы дополнительно подтвердили полную совместимость проекта с портативным устройством Steam Deck.