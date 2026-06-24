В Steam вышла бесплатная игра Lumina Veil, которая вдохновлялась культовыми хоррорами Silent Hill и Resident Evil

В цифровом магазине Steam состоялся релиз весьма неординарного инди-хоррора Lumina Veil. Проект привлекает к себе внимание не только уникальной концепцией, но и тем фактом, что это полностью бесплатная игра, на создание которой разработчик-одиночка из студии Hamster Cafe потратил три с половиной года своей жизни.

Главная особенность Lumina Veil заключается в ее «двойном» игровом процессе — это своеобразная игра в игре. С одной стороны, проект представляет собой симулятор жизни от первого лица: главный герой, известный стример и фанат хорроров под ником LunatiiCreeps, получает эксклюзивный доступ к загадочной новой видеоигре. Жизнь контент-мейкера протекает в, казалось бы, спокойной обстановке, однако окружающее общество явно страдает от неких серьезных проблем.

Вторая половина геймплея разворачивается непосредственно внутри экрана стримера. Когда герой садится за прохождение подаренной ему новинки, перспектива меняется на вид от третьего лица. Эта часть создана по лекалам классических игр жанра survival horror старой школы в духе Silent Hill и ранних частей Resident Evil. Здесь игроков ждут напряженные столкновения с жуткими монстрами, управление ограниченным инвентарем и решение головоломок с добавлением современных механик. По классическим законам психологического триллера, со временем тонкая грань между мрачной видеоигрой и реальностью самого стримера начинает стираться.

Хотя Lumina Veil вышла недавно, проект быстро нашел отклик у игроков. На данный момент 95% пользовательских отзывов в Steam носят крайне положительный характер. Многие игроки поражены уровнем качества для бесплатного продукта, а в обзорах то и дело проскальзывают комментарии: «Я вообще не понимаю, почему это бесплатно — играть настолько весело, что она ничем не уступает платным играм».

Сам разработчик прокомментировал долгожданный релиз своего творения с долей меланхолии и усталости.

Одно нажатие кнопки — и три с половиной года работы подошли к концу, — написал автор. — Я хотел снять видео для этого важного момента, но чувствую себя выжатым как лимон. Простите! Я пока даже не уверен, какие именно эмоции должен сейчас испытывать.

При этом создатель не забыл публично поблагодарить команду англоязычных актеров, которые помогли ему озвучить персонажей.