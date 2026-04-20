30000 вишлистов в Steam после одной статьи: интервью с японским изданием перевернуло судьбу красочной инди-ARPG Luminary

Разработчики из студии Refractive Entertainment (всего два человека) поделились радостной новостью: их красочная ARPG Luminary преодолела отметку в 30000 добавлений в список желаемого. Главным катализатором этого рывка стало масштабное интервью японскому изданию GameSpark. После публикации статьи на японском языке количество вишлистов из Страны восходящего солнца выросло до 27000, подняв Японию на 2-е место по этому показателю среди всех стран мира. А общий глобальный список добавлений в желаемое перевалил за 30 тысяч.

В честь события команда опубликовала полную английскую версию интервью с огромным количеством новых деталей о геймплее, которые ранее не разглашались. Игра позиционируется как "ламповая", уютная и доступная ARPG, которую можно проходить всей семьей на одном диване (локальный кооператив в планах после выхода в ранний доступ). Вот ключевые тезисы:

Кооператив без границ. Самый важный фишка: у вас один персонаж для соло и мультиплеера. Вы качаете его в одиночку, а потом с тем же инвентарем и прогрессом заходите к друзьям (и наоборот).

Никакой рутины. Разработчики сознательно убрали механики, которые убивают веселье: перегруз инвентаря, износ оружия и брони, потерю вещей при смерти.

Три стиля боя. Ближний, дальний и магия (АоЕ и поддержка) - и никаких жестких классов. Каждый тип оружия прокачивается отдельно.

Вдохновение легендами. Главные источники вдохновения - Zelda: Breath of the Wild, Fable и Monster Hunter.

Новая игра+. После прохождения открываются уровни сложности 2,3,4... врагов становится больше, они сильнее, но и опыта дают больше.

Исследование вознаграждается. Мир полностью ручной работы, но с "легким процедурным подходом": сундук может появиться в одном из 20 заранее созданных мест, чтобы исследование не наскучило.

Luminary выходит в ранний доступ Steam во 2-м квартале 2026 года. У проекта уже есть публичная демоверсия, и разработчики активно прислушиваются к сообществу. В игре заявлена русская локализация в виде субтитров.