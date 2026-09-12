Игроки обвинили создателя Luminary в использовании ужасного ИИ-голоса - разработчик оправдался, что озвучивала его жена

Инди-разработчик игры ARPG в открытом мире Luminary столкнулся с классической для 2026 года ситуацией. Игрок оставил негативный отзыв в Steam, обвинив команду в использовании "ужасного женского ИИ-голоса". По его мнению, озвучка "звучит искусственно и убивает впечатление от игры". Разработчик быстро ответил прямо в отзыве в Steam:

Хотя моя жена, возможно, и не величайшая актриса озвучки (это был ее первый опыт), я могу заверить вас, что она - настоящий человек, а не ИИ, ха-ха. Мы вообще не используем искусственный интеллект в нашей игре. Мы просто инди-разработчики, которые делают все своими силами с теми ресурсами, что у нас есть.

Затем он выложил скриншот этого диалога в соцсети с ироничной подписью:

Моя жена - человек, клянусь! Ха-ха.

В наше время, когда люди слышат голос в инди-игре, который не звучит на уровне AAA, они сразу автоматически думают “ИИ”?

Пост быстро набрал более 11 тысяч лайков, сотни репостов и сотни комментариев. Многие игроки поддержали разработчика, отметив, что озвучка довольно удачная для первого опыта. Сам автор позже поблагодарил всех, кто положительно отозвался о работе жены, и пообещал передать ей комплименты.

Luminary - это кооперативная action-RPG с открытым миром для 1-3 игроков от студии Refractive Entertainment, в которой вы берете на себя роль Воина Света, исследуете созданные вручную земли и защищаете их от наступающей тьмы.