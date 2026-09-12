ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Luminary 11.08.2026
Экшен, Ролевая, Инди, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Кооператив
5.4 16 оценок

Игроки обвинили создателя Luminary в использовании ужасного ИИ-голоса - разработчик оправдался, что озвучивала его жена

2BLaraSex 2BLaraSex

Инди-разработчик игры ARPG в открытом мире Luminary столкнулся с классической для 2026 года ситуацией. Игрок оставил негативный отзыв в Steam, обвинив команду в использовании "ужасного женского ИИ-голоса". По его мнению, озвучка "звучит искусственно и убивает впечатление от игры". Разработчик быстро ответил прямо в отзыве в Steam:

Хотя моя жена, возможно, и не величайшая актриса озвучки (это был ее первый опыт), я могу заверить вас, что она - настоящий человек, а не ИИ, ха-ха. Мы вообще не используем искусственный интеллект в нашей игре. Мы просто инди-разработчики, которые делают все своими силами с теми ресурсами, что у нас есть.

Затем он выложил скриншот этого диалога в соцсети с ироничной подписью:

Моя жена - человек, клянусь! Ха-ха.
В наше время, когда люди слышат голос в инди-игре, который не звучит на уровне AAA, они сразу автоматически думают “ИИ”?

Пост быстро набрал более 11 тысяч лайков, сотни репостов и сотни комментариев. Многие игроки поддержали разработчика, отметив, что озвучка довольно удачная для первого опыта. Сам автор позже поблагодарил всех, кто положительно отозвался о работе жены, и пообещал передать ей комплименты.

Luminary - это кооперативная action-RPG с открытым миром для 1-3 игроков от студии Refractive Entertainment, в которой вы берете на себя роль Воина Света, исследуете созданные вручную земли и защищаете их от наступающей тьмы.

ПК 2
24
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
JackBV

Даже как то жалко стало её , зачмырили за голос . Не гоже, не по мирски... если это только не Бузова.

14
Milvago
я могу заверить вас, что она - настоящий человек, а не ИИ, ха-ха
6
Пользователь ВКонтакте

Маску свою пусть актрисой озвучки о правит . За кусок хлеба и стакан кивира . Умник уев . Денег давай на озвучку будет не ии. // Анатолий Сидоров

5
Egik81

Это он зря про жену. Сковородка уже небось на взлете.)))

А если серьёзно. В своё время то, что сей