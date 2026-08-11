В Steam состоялся выход в ранний доступ кооперативного экшена с открытым миром Luminary

На цифровой площадке Steam состоялся выход в ранний доступ приключенческого экшена с элементами ролевой игры Luminary от независимой студии Refractive Entertainment. Проект создавался силами всего двух разработчиков на протяжении нескольких лет и предлагает погружение в ярко оформленный фэнтезийный открытый мир. Игра доступна как для одиночного прохождения, так и для кооперативного режима с участием до 3 человек.

В основе игрового процесса Luminary лежит исследование вручную созданных локаций, очищение мира от темной порчи и развитие собственного поселения. Для исследования огромных пространств авторы предусмотрели физическое перемещение с помощью планера, плавание и карабканье по горам. Игроки могут создавать персонажей, выбирая из 6 доступных рас, среди которых представлены люди, эльфы, гиганты и орки, а также настраивать их внешность с помощью детального редактора.

Боевая система не привязывает персонажа к жестким классам и позволяет на лету переключаться между мечом со щитом, луком и магическими заклинаниями. Развитие навыков происходит непосредственно в процессе использования того или иного типа вооружения или предмета, открывая новые способности и увеличивая их эффективность. Дополнительно в игре присутствуют ремесленные профессии, включая добычу кристаллов руды киркой, ловлю рыбы и охоту, а собранные ресурсы отправляются на процветание городских торговцев для создания более мощной экипировки.

Прогресс персонажа полностью сохраняется при переходе из одиночного режима в кооперативный и обратно. После победы над ключевыми боссами открывается доступ к повышенным уровням сложности, где противники становятся значительно сильнее, но награды и получаемый опыт существенно возрастают. Авторы полностью отказались от ряда традиционных для жанра ограничений, исключив поломку снаряжения, штрафы за перевес инвентаря и потерю предметов после гибели героя.

При этом разработчики честно предупредили сообщество об ограничениях стартовой версии, находящейся на стадии альфа-бета тестирования. Как отметил основатель студии Кит Колоде, на релизе в раннем доступе игре не хватает художественного оформления, разнообразия контента, анимаций и боссов, а многие модели брони и оружия пока отличаются лишь перекрашенными текстурами. Полноценный релиз запланирован примерно через 1 год, а текущая стоимость игры в Steam составляет 855 рублей со стартовой скидкой 15% до 25 августа 2026 года, после чего цена начнет расти по мере приближения проекта к версии 1.0.

Несмотря на скромный состав команды разработки и процедурные повторы элементов в визуальной части, системные требования проекта оказались весьма внушительными. Для запуска игры на низких настройках графики в 720p при 60 кадрах в секунду авторы рекомендуют видеокарту Nvidia GTX 1080 с 6 ГБ видеопамяти и 16 ГБ оперативной памяти. Для комфортной игры в разрешении 1080p при 60 кадрах на средних настройках разработчики советуют задействовать процессор уровня AMD Ryzen 9 3900X и видеокарту Nvidia RTX 2080.