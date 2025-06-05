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Lumines Arise 2026 г.
Аркада, Логические
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Слияние ритма и головоломки: состоялся анонс Lumines Arise от авторов Tetris Effect

butcher69 butcher69

Студия Enhance, известная Tetris Effect: Connected, анонсировала новую ритмическую головоломку — Lumines Arise. Игра выйдет осенью 2025 года на PlayStation 5, PlayStation VR2 и ПК (Steam). Это яркое переосмысление классической серии, где каждое движение блока сопровождается мощными визуальными эффектами и пульсирующей музыкой.

Игроков ждут более 30 уровней — от джунглей до улиц Токио и фантастических миров. Ключевая механика — сбор квадратов одного цвета под музыку — дополнена новой функцией Burst, позволяющей накапливать очки и устраивать визуальные фейерверки. В игре доступны различные режимы, мультиплеер и возможность полной кастомизации аватара.

С поддержкой 4K, VR и саундтреком от Hydelic, Lumines Arise станет настоящим праздником для чувств — независимо от того, хотите вы расслабиться или бросить себе вызов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

параша

1
FilthyDawson

ты параша. Тетрис эффект, легендарная игра. ты не шаришь просто

1
jax baron FilthyDawson

Клоун выйди вон.

2