Разработчик Luminous Nights назвал компактные экшены эпохи PlayStation 2 спасением от раздутых блокбастеров

Индустрия видеоигр оказалась в ловушке гигантомании, измеряя ценность проектов квадратными километрами открытых пространств и сотнями часов однообразных поручений. Одиночный создатель ролевого экшена Luminous Nights Яхья Данбус в беседе с продюсером и сценаристом площадки Off the Shelf Media Уиллом Таращуком подверг жесткой критике подход крупных издателей к наполнению современных релизов. По мнению инди-разработчика, именно компактные приключенческие проекты времен консоли PlayStation 2 способны вернуть аудитории утраченное удовольствие от игрового процесса.

Разработчик указал на порочную практику студий масштаба создателей Assassin's Creed и конвейерных частей Call of Duty, где технологический прогресс расходуется не на полировку механик, а на создание искусственных пожирателей времени. В начале 2000-х годов дефицит мощностей вынуждал разработчиков концентрироваться на отзывчивости управления, динамике прыжков и темпе схваток. Сегодня дорогостоящие блокбастеры превратились в рутинную работу по очистке карт от сотен однотипных значков.

Игры должны оставаться увлекательными игрушками, а не превращаться в бесконечную вторую работу. Люди десятилетиями возвращаются к настольным Uno или Monopoly именно потому, что базовая механика приносит радость сама по себе. В эпоху PlayStation 2 строгие ограничения памяти и носителей подстегивали авторов к творчеству, заставляя выжимать максимум из каждого элемента. Позже технологии открыли путь к гигантским масштабам, однако со временем индустрия перешла грань, и этот размах стал откровенным перебором.

- Яхья Данбус, разработчик Luminous Nights

Ведущий подкаста Уилл Таращук подтвердил правоту этой позиции, напомнив об оглушительном успехе недавнего трехмерного платформера Astro Bot. Компактное приключение от внутренней команды Sony вызвало бурный восторг у сообщества благодаря плотной концентрации свежих идей на каждом метре локаций. Проект наглядно доказал наличие огромного неудовлетворенного спроса на изобретательные игры старой школы, лишенные сервисных элементов, гринда и раздутых открытых миров.

В экшене Luminous Nights Данбус целенаправленно воссоздает принципы лучших представителей эпохи PlayStation 2, ориентируясь на ранние части Kingdom Hearts. Проект полностью отказывается от мини-карт и указателей направления, предлагая игрокам компактный восточный город с выраженной вертикальностью. Вместо монотонного бега по равнинам главный герой Фарис постоянно перемещается по крышам, задействует двойные прыжки и находит тайные проходы при помощи комбинаций боевой магии.

Одиночный статус производства также помогает избежать бюрократического паралича, характерного для мегакорпораций. Данбус подчеркнул, что в современных высокобюджетных студиях дизайн локаций и сценарии намертво утверждаются задолго до премьеры ради дорогой озвучки и захвата движений. В независимом формате автор может оперативно перекраивать геометрию уровней и поведение противников, опираясь на замечания реальных игроков.

Разработка Luminous Nights продолжается уже более 4.5 лет. В цифровом магазине Steam открыт доступ к публичному тестированию ранней сборки, а полноценная премьера проекта запланирована на 2027 год.