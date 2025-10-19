Платформер-головоломка Lumo 2 уже доступна для Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК

Новая игра от Numskull Games и Triple Eh? выхошла на ПК и консолях. Перемотайте кассету и отправляйтесь в приключение по новаторским временам ретро видеоигр в сиквеле инди-платформера 2016 года Lumo.

Lumo 2 расширяет чарующий мир первой игры, добавляя захватывающие новые локации и взаимосвязанные комнаты, каждая из которых полна хитроумных головоломок, опасностей и глубоко скрытых секретов. Вдохновленная новаторской эпохой видеоигр начала 80-х и 90-х, игра выполнена в стиле современного платформера. Откройте для себя непреходящее очарование классического аркадного приключенческого геймплея. Независимо от того, являетесь ли вы опытным игроком Lumo или новичком, вас ждет приключение.

Особенности:

Головоломка-платформер Metroidvania — современное продолжение, созданное на основе очарования и мастерства классических игр.

Классические коллекционные предметы — соберите 25 старинных кассет и 20 уток, спрятанных в необычных местах, вознаграждая за исследования и упорство.

Развивающийся игровой процесс: путешествуйте по меняющимся измерениям и порталам; мини-игры и уровни, меняющие жанры, поджидают вас на каждом углу.

Chwaraea yn Gymraeg - Lumo 2 — одна из немногих видеоигр, в которые можно играть на валлийском языке!

Физические издания для Nintendo Switch и PlayStation 5 доступны у некоторых розничных продавцов. Также доступно коллекционное издание в ретро-стиле с кассетой с саундтреком и другими ретро-фишками, упакованное в тематическую коллекционную коробку, которая выглядит так, будто только что вышла из 80-х.

Цифровая версия стоит $25, стандартная физическая версия - €39, а коллекционная €59.