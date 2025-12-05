Погружение в Бездну: шутер от первого лица Luna Abyss выйдет в 2026 году

Издатель Kwalee и студия Kwalee Labs показали новый трейлер Luna Abyss — шутер от первого лица в жанре bullet hell, который выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store в 2026 году. Игра обещает сочетать интенсивные бои, платформинг и атмосферу мрачной научной фантастики.

В Luna Abyss игрок берёт на себя роль заключённого, приговорённого исследовать заброшенное мегасооружение, расположенное глубоко под поверхностью мимикрирующей Луны. Цель — найти забытые технологии и потерянную колонию, поглощённую Бездной. Каждое ваше движение отслеживает искусственный тюремный надзиратель Айлин, а руины старого города Греймонт хранят таинственные отголоски его ужасной судьбы.

Игра обещает погружение в атмосферу бездны, где Голоса Бездны шепчут странные послания, а Мор, Догматы Всеотца и Хор Коллектива создают ощущение космического ужаса. Игрокам предстоит раскрывать тайны мимикрирующей Луны, исследовать покинутые пропасти и столкнуться с искажёнными душами и извращёнными космическими монстрами.

Luna Abyss сочетает плавный платформинг от первого лица с динамичным боевым геймплеем. Игроки будут бегать, прыгать и совершать рывки через бруталистские конструкции, используя оружие и инструменты для выживания в настоящем пулемётном аду. Стратегия, реакция и умение адаптироваться на лету станут ключом к успеху.