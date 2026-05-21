Состоялся релиз Luna Abyss - научно-фантастического шутера с ураганными перестрелками и атмосферой космического хоррора

Состоялся релиз Luna Abyss — сюжетного научно-фантастического экшена от первого лица с элементами ураганных перестрелок, платформинга и космического хоррора. Игра уже доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а также появилась в Game Pass.

Разработкой проекта занималась студия Bonsai Collective при поддержке издателя Kwalee. Авторы описывают Luna Abyss как одиночное сюжетное приключение с быстрым перемещением, вертикальным платформингом и напряжёнными перестрелками с огромным количеством снарядов на экране.

По сюжету игрок берёт на себя роль заключённого по имени Фокс, которого отправляют исследовать гигантский заброшенный мегакомплекс, скрытый под поверхностью таинственной луны-имитатора Луна. Главному герою предстоит искать утраченные технологии, раскрывать судьбу погибшей колонии Греймонт и выживать под постоянным наблюдением искусственного тюремного надзирателя Айлин.

Одной из ключевых особенностей игры стала смесь скоростного FPS-геймплея и механик уклонения от плотных потоков снарядов, где игроку необходимо быстро перемещаться по уровням и вести агрессивный бой. Визуально проект сочетает бруталистскую архитектуру, биомеханический дизайн и элементы психологического хоррора.

Журналисты и игроки уже сравнивают Luna Abyss с такими играми, как Doom Eternal, Returnal, Nier: Automata и Metroid Prime. При этом критики отмечают, что проект старается не просто копировать известные формулы, а сочетать динамичный шутер с философской и мрачной научно-фантастической историей.

Дополнительное внимание игра привлекла благодаря необычной атмосфере и дизайну существ, вдохновлённому работами Дзюндзи Ито, Ханса Руди Гигера и Здзислава Бексиньского.

На момент релиза Luna Abyss имеет в OpenCritic средний рейтинг около 78 баллов, а первые отзывы игроков называют сильными сторонами игры высокую динамику, платформинг и необычный мир, хотя некоторые рецензенты отмечают знакомые механики и ограниченную вариативность.