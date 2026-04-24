Стильный экшен-шутер Luna Abyss получил дату релиза и новый трейлер

Студия Kwalee Labs представила новый геймплейный трейлер амбициозного проекта Luna Abyss — скоростного экшен-шутера, который критики уже окрестили «стильным наследником Returnal». Игрокам в роли заключенного предстоит исследовать Греймонт — павший мегаполис, скрытый в недрах таинственной Луны. под наблюдением ИИ Эйлин.
Геймплей сочетает в себе динамичный платформер от первого лица и классический bullet-hell с плотными потоками снарядов. Особый акцент сделан на вертикальности уровней в декорациях инопланетных мегаструктур и масштабных битвах с боссами, что вместе с гнетущим визуальным стилем создает уникальную атмосферу павшего мира.
Релиз Luna Abyss намечен на 21 мая 2026 года. Проект будет доступен на PC (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Приятным бонусом для аудитории Microsoft станет появление игры в каталоге Xbox Game Pass непосредственно в день мирового релиза.
вертикальные уровни да в такой стилисте да пулевой ад да спидран. максимально проклято в общем.
разумеется играем!
Что-то мало в нём геймплея...
лучше бы от третьего лица
