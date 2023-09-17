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Luna Abyss TBA
6.4 36 оценок

В новом видео разработчики жуткого хоррора Luna Abyss рассказали про создание саундтрека

©
monk70
Новости

Bonsai Collective выпустила новое видео из серии «За кулисами», подробно описывающее саундтрек предстоящего повествовательного приключенческого боевика от первого лица Luna Abyss.

Свежий видеоролик дает как подробный обзор процесса записи непосредственно в студии Air Studios в Лондоне с участием хора London Voices, так и яркое интервью с композитором Luna Abyss Дэвидом Хаусденом, который рассказывает как о своем процессе, так и о своих отношениях с командой разработчиков.

Luna Abyss, сочетающая в себе динамичный экшен от первого лица с упором на повествование, проливает свет на давно потерянную колонию, остатки которой разбросаны по пещерам и долинам игры. Все это служит подходящей камерой для заключенных, отправленных в глубины Бездны для отработки приговоров. Имея в качестве проводника только искусственного тюремного охранника по имени Айлин, вопрос о том, что случилось с потерянной колонией Луны, становится все более актуальным. В чем секреты некогда процветающего города Греймонт? И что это за странные голоса, которые зовут из глубины?

Luna Abyss в настоящее время находится в разработке для ПК и консолей. Бесплатная демо-версия в настоящее время доступна для скачивания в Steam в течение ограниченного периода времени.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Alexios_625

Рассказали В новом видео разработчики жуткого хоррора Luna Abyss рассказали про создание саундтрека ©

Ребята извините конечно но кому интересно что они рассказали про создание песен будь они не ладны , кому интересен этот мусор.

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ПетроНепетро
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Alexios_625 ПетроНепетро

Здравствуйте вам что то нужно?

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