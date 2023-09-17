В новом видео разработчики жуткого хоррора Luna Abyss рассказали про создание саундтрека ©

Bonsai Collective выпустила новое видео из серии «За кулисами», подробно описывающее саундтрек предстоящего повествовательного приключенческого боевика от первого лица Luna Abyss.

Свежий видеоролик дает как подробный обзор процесса записи непосредственно в студии Air Studios в Лондоне с участием хора London Voices, так и яркое интервью с композитором Luna Abyss Дэвидом Хаусденом, который рассказывает как о своем процессе, так и о своих отношениях с командой разработчиков.

Luna Abyss, сочетающая в себе динамичный экшен от первого лица с упором на повествование, проливает свет на давно потерянную колонию, остатки которой разбросаны по пещерам и долинам игры. Все это служит подходящей камерой для заключенных, отправленных в глубины Бездны для отработки приговоров. Имея в качестве проводника только искусственного тюремного охранника по имени Айлин, вопрос о том, что случилось с потерянной колонией Луны, становится все более актуальным. В чем секреты некогда процветающего города Греймонт? И что это за странные голоса, которые зовут из глубины?

Luna Abyss в настоящее время находится в разработке для ПК и консолей. Бесплатная демо-версия в настоящее время доступна для скачивания в Steam в течение ограниченного периода времени.