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Luna Abyss 21.05.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
6.3 80 оценок

Всю команду Luna Abyss уволили спустя месяц после релиза игры

IKarasik IKarasik

Команда, работавшая над научно-фантастическим хоррором Luna Abyss, была полностью сокращена всего через месяц после выхода проекта. Об этом сообщила бывший генеральный директор и продюсер Kwalee Labs Холли Эмери.

По её словам, решение о закрытии команды было принято руководством и находилось вне контроля сотрудников студии. В результате без работы остались все специалисты, участвовавшие в создании игры, включая дизайнеров, художников, сценаристов и программистов.

Luna Abyss вышла 21 мая и получила в целом положительные отзывы игроков. В Steam проект имеет рейтинг «Очень положительный», а средняя оценка критиков на Metacritic достигла 81 балла. Кроме того, игра была доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Kwalee Labs была внутренней студией компании Kwalee и за время своего существования выпустила только один проект — Luna Abyss. После увольнений вся команда находится в поиске новой работы.

Случай произошёл на фоне продолжающейся волны сокращений в игровой индустрии, которая в последние месяцы затронула как независимые студии, так и крупные игровые подразделения ведущих издателей.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
Danny Lamb

Жаль, у авторов получился очень стильный bullet hell экшен. Освещение на кончиках. Интриги авторы хорошо нагоняют. Под финал игра поддушнивает, но некритично.

Я скажу страшную вещь, но это Saros здорового человека. Да, тут не будет дорогих катсцен и сложного артдирекшена, но игра не раскисает в кисель, в сравнении с Саросом. И да, их концептуально можно сравнивать (как стул и диван) — это bullet hell шутеры.

Напоминает игры эпохи XBOX360 в духе того, что делали grasshopper manufacture (Shadows of the Damned и т.д.). Т.е. это такой смелый артхаус, который может выглядеть, как треш, в хорошем смысле слова.

Если решитесь попробовать, то рекомендую не душиться на боссах и снижать на них сложность (да, так можно делать).

Из минусов: авторы слишком часто угорают по аренам (с кричащим барабаном) и библейскими отсылочками с великой (нет) историей произошедшей раньше. Ну и вся игра заточена под HDR-экраны — кому-то это может быть неудобно.

8
Ответынамоикоментынечитаю

Все правильно, а то уже каждая неуч с синими волосами игродел, вон из профессии!

4
A E

Хороший повод не покупать.

Шрек vs Clair Obser 33

Видно же было что не взлетит кальчик. МБ игра и норм, но на этапе знакомства отторгает, хз, по обложке выглядит как DLC к маскарад бладлайнс 2

Маслохищник

Терпите карлики

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