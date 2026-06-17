Всю команду Luna Abyss уволили спустя месяц после релиза игры

Команда, работавшая над научно-фантастическим хоррором Luna Abyss, была полностью сокращена всего через месяц после выхода проекта. Об этом сообщила бывший генеральный директор и продюсер Kwalee Labs Холли Эмери.
По её словам, решение о закрытии команды было принято руководством и находилось вне контроля сотрудников студии. В результате без работы остались все специалисты, участвовавшие в создании игры, включая дизайнеров, художников, сценаристов и программистов.
Luna Abyss вышла 21 мая и получила в целом положительные отзывы игроков. В Steam проект имеет рейтинг «Очень положительный», а средняя оценка критиков на Metacritic достигла 81 балла. Кроме того, игра была доступна подписчикам Xbox Game Pass.
Kwalee Labs была внутренней студией компании Kwalee и за время своего существования выпустила только один проект — Luna Abyss. После увольнений вся команда находится в поиске новой работы.
Случай произошёл на фоне продолжающейся волны сокращений в игровой индустрии, которая в последние месяцы затронула как независимые студии, так и крупные игровые подразделения ведущих издателей.
Жаль, у авторов получился очень стильный bullet hell экшен. Освещение на кончиках. Интриги авторы хорошо нагоняют. Под финал игра поддушнивает, но некритично.
Я скажу страшную вещь, но это Saros здорового человека. Да, тут не будет дорогих катсцен и сложного артдирекшена, но игра не раскисает в кисель, в сравнении с Саросом. И да, их концептуально можно сравнивать (как стул и диван) — это bullet hell шутеры.
Напоминает игры эпохи XBOX360 в духе того, что делали grasshopper manufacture (Shadows of the Damned и т.д.). Т.е. это такой смелый артхаус, который может выглядеть, как треш, в хорошем смысле слова.
Если решитесь попробовать, то рекомендую не душиться на боссах и снижать на них сложность (да, так можно делать).
Из минусов: авторы слишком часто угорают по аренам (с кричащим барабаном) и библейскими отсылочками с великой (нет) историей произошедшей раньше. Ну и вся игра заточена под HDR-экраны — кому-то это может быть неудобно.
Все правильно, а то уже каждая неуч с синими волосами игродел, вон из профессии!
Хороший повод не покупать.
Видно же было что не взлетит кальчик. МБ игра и норм, но на этапе знакомства отторгает, хз, по обложке выглядит как DLC к маскарад бладлайнс 2
Терпите карлики