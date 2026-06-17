Всю команду Luna Abyss уволили спустя месяц после релиза игры

Команда, работавшая над научно-фантастическим хоррором Luna Abyss, была полностью сокращена всего через месяц после выхода проекта. Об этом сообщила бывший генеральный директор и продюсер Kwalee Labs Холли Эмери.

По её словам, решение о закрытии команды было принято руководством и находилось вне контроля сотрудников студии. В результате без работы остались все специалисты, участвовавшие в создании игры, включая дизайнеров, художников, сценаристов и программистов.

Luna Abyss вышла 21 мая и получила в целом положительные отзывы игроков. В Steam проект имеет рейтинг «Очень положительный», а средняя оценка критиков на Metacritic достигла 81 балла. Кроме того, игра была доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Kwalee Labs была внутренней студией компании Kwalee и за время своего существования выпустила только один проект — Luna Abyss. После увольнений вся команда находится в поиске новой работы.

Случай произошёл на фоне продолжающейся волны сокращений в игровой индустрии, которая в последние месяцы затронула как независимые студии, так и крупные игровые подразделения ведущих издателей.