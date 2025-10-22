ЧАТ ИГРЫ
Lunar Eclipse 04.06.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, Инди, От третьего лица, Зомби
7.1 19 оценок

Lunar Eclipse получит крупное обновление 29 октября

Tiger Goose Tiger Goose

Находящийся в раннем доступе сурвайвал-хоррор Lunar Eclipse наконец получит крупное обновление. Помимо привычных улучшений по техническому состоянию, оно должно добавить в игру новую локацию приблизительно с двумя часами геймплея, новую одежду для главной героини и новые головоломки. Также проект обзаведётся японской локализацией. Разработчик объявил, что обновление выйдет 29 октября.

Lunar Eclipse появилась в раннем доступе 5 июня 2025 года и получила в Steam рейтинг одобрения в 82 процента на основе пользовательских обзоров. Дата релиза финальной версии игры пока неизвестна.

Комментарии:  3
Wolfenstein

ну с такой жепой и ужасы не так страшны… это еще давно всем очевидно было, что апогей инди кала это проно… на большее увы не способны

7
ant 36436

Побежали следом за Киллер Антидотом? 🤔

Выглядит тупым сборником ассетов, сомнительно, надо релиза ждать.

2
Длинный ник чтобы не запо

Ого. Там есть журналы с котиками. Игру ждёт успех.

