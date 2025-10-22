Lunar Eclipse получит крупное обновление 29 октября

Находящийся в раннем доступе сурвайвал-хоррор Lunar Eclipse наконец получит крупное обновление. Помимо привычных улучшений по техническому состоянию, оно должно добавить в игру новую локацию приблизительно с двумя часами геймплея, новую одежду для главной героини и новые головоломки. Также проект обзаведётся японской локализацией. Разработчик объявил, что обновление выйдет 29 октября.
Lunar Eclipse появилась в раннем доступе 5 июня 2025 года и получила в Steam рейтинг одобрения в 82 процента на основе пользовательских обзоров. Дата релиза финальной версии игры пока неизвестна.
ну с такой жепой и ужасы не так страшны… это еще давно всем очевидно было, что апогей инди кала это проно… на большее увы не способны
Побежали следом за Киллер Антидотом? 🤔
Выглядит тупым сборником ассетов, сомнительно, надо релиза ждать.
Ого. Там есть журналы с котиками. Игру ждёт успех.