Lunar Eclipse получит крупное обновление 29 октября

Находящийся в раннем доступе сурвайвал-хоррор Lunar Eclipse наконец получит крупное обновление. Помимо привычных улучшений по техническому состоянию, оно должно добавить в игру новую локацию приблизительно с двумя часами геймплея, новую одежду для главной героини и новые головоломки. Также проект обзаведётся японской локализацией. Разработчик объявил, что обновление выйдет 29 октября.

Lunar Eclipse появилась в раннем доступе 5 июня 2025 года и получила в Steam рейтинг одобрения в 82 процента на основе пользовательских обзоров. Дата релиза финальной версии игры пока неизвестна.