Lunar Eclipse расширяет сюжет и меняет правила игры: патч 0.50.0 добавил новый этаж и переработал ключевые системы

Разработчики Lunar Eclipse выпустили обновление 0.50.0, которое не только продолжает основную сюжетную линию, но и заметно перерабатывает ряд важных игровых механик. Центральным нововведением стал новый игровой регион — Исследовательский Этаж, продолжающий историю главной героини Элиш и открывающий игрокам доступ к ранее недоступным частям комплекса.

Новая зона включает Лабораторное Крыло, Медицинское Крыло и Технический Уровень. В отличие от предыдущих областей, акцент здесь сделан на столкновениях с заражёнными и исследовании опасных территорий. Игроков ждут четыре новые головоломки, дополнительные документы, аудиозаписи и новые сюжетные детали, расширяющие лор проекта.

Обновление также добавило систему смены причёсок для Элиш. По мере прохождения можно находить и создавать аксессуары для головы, открывающие новые варианты внешности. Одновременно в игре появились два новых костюма — кимоно и обновлённый стандартный наряд героини.

Серьёзные изменения коснулись и игровых систем. Разработчики переработали крафт, добавив создание предметов партиями, уведомления о нехватке ресурсов и улучшенную навигацию по меню. Появился новый раздел «Обработка», позволяющий перерабатывать «Швейные Остатки», выпадающие с некоторых врагов, в полезные материалы.

Не менее масштабно обновили журнал. Теперь записи распределены по тематическим категориям и владельцам дневников, что значительно упрощает поиск информации и помогает лучше ориентироваться в сюжете. С ростом объёма документов и аудиозаписей такая переработка выглядит особенно своевременной.

Кроме того, авторы пересмотрели управление персонажем. Передвижение стало более удобным при исследовании локаций, а при использовании фонарика или ножа активируется отдельный режим управления, лучше подходящий для сражений и взаимодействия с окружением.

Любопытной деталью обновления стало изменение временной линии мира Lunar Eclipse — события игры были смещены примерно на десять лет вперёд, из-за чего разработчики скорректировали многие даты в документах и сюжетных материалах. По их словам, это часть обновлённого лора, а не техническая ошибка.

Таким образом, версия 0.50.0 выглядит не просто очередным патчем, а полноценным шагом вперёд для проекта, который одновременно развивает сюжет, расширяет контент и улучшает качество жизни игроков.