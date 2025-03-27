Автор оригинальных игр Lunar поделился опасениями по поводу успеха сборника ремастеров

В преддверии выхода Lunar Remastered Collection автор оригинальных игр Lunar: Silver Star Story и Lunar 2: Eternal Blue Кей Сигема поделился своими сомнениями по поводу успеха ремастера. В интервью GamesRadar он признался, что рад возвращению культовых RPG, но не уверен, что современные игроки смогут насладиться 30-летней классикой.

«Когда я увидел ремастер Grandia, я подумал: „Это здорово, я завидую!“» — говорит Сигема, который также работал над серией Grandia. «Я давно мечтал о ремастере Lunar, но не могу не задаться вопросом: понравится ли он новой аудитории?»

По его мнению, просто смотреть прохождение старых игр недостаточно. Игры — это не только история и анимация, но и личный опыт, который невозможно прочувствовать без реального участия. «Ничто не сравнится с тем, чтобы взять в руки контроллер и сыграть самому. Я надеюсь, что после Lunar игроки будут смотреть на луну и думать: „А… вот где произошло мое приключение“».

Ремастер предложит поддержку широкоформатных дисплеев, HD-анимационные сцены и новую английскую озвучку. Однако сложность останется неизменной, а игроки смогут выбрать классический визуальный стиль.

История Lunar: Silver Star Story рассказывает о молодом Алексe, который отправляется в путешествие, но сталкивается с могущественным Волшебным Императором. Lunar 2: Eternal Blue переносит события на тысячу лет вперёд, представляя нового героя по имени Хиро.

Выход Lunar Remastered Collection состоится 18 апреля на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Физические копии будут доступны только в Северной Америке.