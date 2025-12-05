Lunar Strike - вдумчивая выживалка о Луне, где нет врагов, но есть тяжелые моральные дилеммы

Когда мы слышим словосочетание «космическое выживание», воображение обычно рисует бесконечный крафт пушек или напряженные перестрелки с пришельцами. Однако космос — это не всегда поле боя, но часто место для одиночества и рефлексии. Именно такой альтернативный взгляд на жанр предложили творцы из студии Cognition. Молодая команда разработчиков анонсировала в рамках трансляции PC Gaming Show: Most Wanted необычную игру под названием Lunar Strike.

Lunar Strike — сюжетно-ориентированную научно-фантастическую игру, которая полностью отказывается от боевой системы. Вместо экшена проект опирается на «спекулятивную фантастику», основанную на реальных научных данных и физике.

Игрокам предстоит взять на себя задачу по документированию истории последней лунной колонии человечества. Путешествуя на ровере по мрачным туннелям, кратерам и локациям, заваленным космическим мусором, герой должен по крупицам восстановить картину прошлого. Как намекают авторы, процесс архивации данных вскроет неожиданные тайны: за фасадом колонии скрывалось гораздо больше, чем предполагалось.

Главный акцент в Lunar Strike сделан на этическом выборе, ответственности и вопросах памяти. От решений игрока будет зависеть финал истории. Разработчики ставят перед геймерами философский вопрос: «Не принимаем ли мы данные за загробную жизнь? Но если память не стоит того, чтобы ее сохранить, то что тогда стоит?».

Выход игры в Steam запланирован на середину 2026 года.