Lunar Strike выглядит как редкая научная фантастика без пришельцев и перестрелок - новый трейлер заинтриговал игроков

На выставке Insider Gaming Showcase представили новый геймплейный трейлер Lunar Strike — научно-фантастического приключения от студии Cognition Europe, которое делает ставку не на экшен, а на атмосферу, исследование и реалистичную науку. И на фоне бесконечных космических шутеров проект уже сейчас выглядит необычно.

Действие Lunar Strike разворачивается примерно через сто лет на Луне. Игроку достается роль архивариуса, отправленного документировать угасающее человеческое присутствие на спутнике Земли. Однако обычная экспедиция быстро превращается в борьбу за выживание после катастрофы, оставившей героя практически один на один с безжизненным лунным ландшафтом.

Главная особенность проекта — отказ от привычных для жанра перестрелок и монстров. Вместо этого разработчики делают акцент на реалистичных угрозах: нехватке кислорода, ограниченных ресурсах, сбоях систем жизнеобеспечения и необходимости анализировать окружающую среду. По духу Lunar Strike напоминает смесь The Martian, Deliver Us The Moon и научно-фантастических триллеров старой школы, где напряжение строится через изоляцию и неизвестность, а не через постоянные бои.

Cognition Europe отдельно подчеркивает, что игра основана на реальных научных принципах. В трейлере демонстрируются технологии реконструкции событий, анализ архивов и исследования заброшенных объектов, а сам сюжет будет развиваться нелинейно — решения игрока напрямую повлияют на ход истории.

Интересно и то, что студия связана с некоммерческой организацией, занимающейся цифровым сохранением культурного наследия человечества. Судя по всему, тема памяти и исчезновения цивилизации станет одной из центральных в Lunar Strike.

Дата выхода пока не объявлена, но проект уже выглядит как одна из самых любопытных инди-игр для поклонников «умной» научной фантастики — особенно для тех, кто устал от шаблонных космических боевиков.