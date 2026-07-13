Lunarium делает ставку на парирования и драматичный сюжет - рисованная экшен-RPG выйдет уже 29 июля

Издатель Imperfect Games и студия Lunarium Game Studio объявили дату релиза Lunarium — рисованной изометрической экшен-RPG, сочетающей динамичные сражения и сюжет о памяти, утрате и поиске собственного предназначения. Игра выйдет на PC в Steam уже 29 июля по цене 17,99 долларов, 17,99 евро или 15,99 фунта стерлингов. На старте проект получит поддержку английского, японского, традиционного и упрощённого китайского языков.

События Lunarium разворачиваются в гибнущем фэнтезийном мире, где игрокам предстоит управлять двумя героинями — мечницей Эйв и загадочной волшебницей Луне. Боевая система делает акцент на своевременных парированиях, уклонениях и совместных атаках: во время сражений накапливаются очки резонанса, позволяющие усиливать способности персонажей и ослаблять противников.

Разработчики также обещают глубокую систему развития с использованием особых амулетов «Вышивки», улучшение экипировки в безопасном Храме и путешествие по разнообразным локациям — от древних лесов до разрушенных замков и сказочных архипелагов. Игроков ждут сражения с мутировавшими существами, древними големами и масштабными боссами.

По словам директора Lunarium Game Studio Цзисяна, команда стремилась объединить насыщенный сюжет с требовательной боевой системой, которая сможет заинтересовать как поклонников экшенов, так и любителей классических RPG. История завершится двумя разными концовками, а атмосферу приключения дополнит оригинальный саундтрек.