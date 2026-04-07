Арахнофобам не входить: хоррор Lurking вдохновлён классическим Resident Evil и запирает игрока с гигантскими пауками

Инди-разработчик Ctrl Freak представил жуткий survival horror Lurking, который явно не рассчитан на слабонервных. Вдохновлённый классикой вроде Resident Evil, проект переносит игроков в запертую квартиру, кишащую гигантскими пауками-убийцами.

Сюжет строится вокруг неудачливого владельца экзотических питомцев: однажды его «домашние» пауки вырываются на свободу и стремительно захватывают не только квартиру, но и всё здание. Игроку предстоит выживать, действуя скрытно — избегать шума, держаться в тени и искать способы спастись из ловушки.

Разработчик делает ставку на атмосферу и напряжение. Пауки в Lurking обладают динамическим ИИ, реагируют на действия игрока и двигаются максимально реалистично, что усиливает эффект присутствия. При этом у героя будет возможность дать отпор — например, с помощью самодельного оружия вроде огнемёта.

Прохождение займет около двух часов, однако разработчики обещают несколько концовок, зависящих от решений игрока. Визуально игра выполнена в стиле ретро с низкополигональной графикой, отсылающей к эпохе первой PlayStation.

Релиз Lurking запланирован на 2026 год в Steam — и, судя по описанию, это будет настоящее испытание даже для самых смелых любителей хорроров.