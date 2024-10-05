Визуальная новелла для взрослых Lust Theory: Season 2 обзавелась официальным русским переводом

Команда Inceton Games выпустила свежее обновление 2.1.0 для своей визуальной новеллы Lust Theory: Season 2.

Главная новинка апдейта — мультиязычность. Теперь в игру можно нырнуть аж на десяти новых языках: русском, украинском, польском, немецком, греческом, индонезийском, норвежском, бразильском португальском, упрощённом китайском, испанском и турецком.

А ещё саундтрек игры разросся на целых 50 новых треков, а количество звуковых эффектов перевалило за сотню.

И на десерт — улучшенная анимация, которая теперь звучит ещё соблазнительнее благодаря новым звуковым эффектам. Также разработчики наконец-то прищучили баг «Изменение отношений», который давно не давал покоя игрокам.