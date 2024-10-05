Визуальная новелла для взрослых Lust Theory: Season 2 обзавелась официальным русским переводом

Команда Inceton Games выпустила свежее обновление 2.1.0 для своей визуальной новеллы Lust Theory: Season 2.
Главная новинка апдейта — мультиязычность. Теперь в игру можно нырнуть аж на десяти новых языках: русском, украинском, польском, немецком, греческом, индонезийском, норвежском, бразильском португальском, упрощённом китайском, испанском и турецком.
А ещё саундтрек игры разросся на целых 50 новых треков, а количество звуковых эффектов перевалило за сотню.
И на десерт — улучшенная анимация, которая теперь звучит ещё соблазнительнее благодаря новым звуковым эффектам. Также разработчики наконец-то прищучили баг «Изменение отношений», который давно не давал покоя игрокам.
Похоже на заказную рекламу...
900р за визуальную новеллу? Они в край рехнулись?
вполне себе скромная цена за топ контент
Ох уж эти официальные гпт-переводы, да еще в поделка с дазовскими дефолт-моделями.
Извините, но если в описании есть "ГГ поступил в колледж, и поселился в доме своей мачехи+ сводной сестры"- я понимаю, что это клишированный безвкусный шлак.
Порно правит миром
Написано , сука, руским языком... Для взрослых ... Ты к ним не относишся ...
1 никто не переводил?
давно уже есть переводы, и на эту тоже уже как год перевод был
Lust Theory и Fresh Woman лучшие новеллы для взрослых, но естественно не за такую цену
Ну такое. Все новеллы на любителя. Как по мне лучшие это being a dik, desert stalker или our red string
лучшая это Harem Hotel.играю в неё ради сюжета,жду когда последнюю версию переведут
уже как неделю перевели и нет она не лучшая так среднячок
перевели версию для андроид??
Это просто картинки без видео - я правильно понимаю?
нет не правильно там куча анимаций
вот это апогей индюшатины которая может быть интересной
Не играл но наверное стоит.
во время игры точно стоит
В любом случае это плюс, кому зашла. Тем кто орлетает без ...
Мы же так ждали этого. нет.
играть чтобюы дрочить? подрочив выключать игру для следующего запуска игры когда захочется подрочить? =)))))))
Руки на стол товарищи)