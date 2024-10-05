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Lust Theory: Season 2 28.01.2023
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
7.9 163 оценки

Визуальная новелла для взрослых Lust Theory: Season 2 обзавелась официальным русским переводом

Lunersun
Новости

Команда Inceton Games выпустила свежее обновление 2.1.0 для своей визуальной новеллы Lust Theory: Season 2.

Главная новинка апдейта — мультиязычность. Теперь в игру можно нырнуть аж на десяти новых языках: русском, украинском, польском, немецком, греческом, индонезийском, норвежском, бразильском португальском, упрощённом китайском, испанском и турецком.

А ещё саундтрек игры разросся на целых 50 новых треков, а количество звуковых эффектов перевалило за сотню.

И на десерт — улучшенная анимация, которая теперь звучит ещё соблазнительнее благодаря новым звуковым эффектам. Также разработчики наконец-то прищучили баг «Изменение отношений», который давно не давал покоя игрокам.

-1
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Canek77-93

Похоже на заказную рекламу...

6
Exies27

900р за визуальную новеллу? Они в край рехнулись?

4
Sevasibor

вполне себе скромная цена за топ контент

-5
Антон Патриарх Логвинов
официальным

Ох уж эти официальные гпт-переводы, да еще в поделка с дазовскими дефолт-моделями.

1
SharpDuke

Извините, но если в описании есть "ГГ поступил в колледж, и поселился в доме своей мачехи+ сводной сестры"- я понимаю, что это клишированный безвкусный шлак.

1
WeakHarold

Порно правит миром

0
Go_Ra

Написано , сука, руским языком... Для взрослых ... Ты к ним не относишся ...

0
darkevil555

1 никто не переводил?

0
Sevasibor

давно уже есть переводы, и на эту тоже уже как год перевод был

1
J Jonah Jameson

Lust Theory и Fresh Woman лучшие новеллы для взрослых, но естественно не за такую цену

0
nemsis94

Ну такое. Все новеллы на любителя. Как по мне лучшие это being a dik, desert stalker или our red string

0
ДаДжи

лучшая это Harem Hotel.играю в неё ради сюжета,жду когда последнюю версию переведут

0
Sevasibor ДаДжи

уже как неделю перевели и нет она не лучшая так среднячок

0
ДаДжи Sevasibor

перевели версию для андроид??

0
askazanov

Это просто картинки без видео - я правильно понимаю?

0
Sevasibor

нет не правильно там куча анимаций

-1
Wolfenstein

вот это апогей индюшатины которая может быть интересной

0
SOLUS5678

Не играл но наверное стоит.

0
Snake Snaake Snaaaaaake

во время игры точно стоит

-1
UnforgettableYutaka

В любом случае это плюс, кому зашла. Тем кто орлетает без ...

0
YouTube_GamesTezi

Мы же так ждали этого. нет.

0
qwerty1205

играть чтобюы дрочить? подрочив выключать игру для следующего запуска игры когда захочется подрочить? =)))))))

-1
RAMFALL

Руки на стол товарищи)

-2