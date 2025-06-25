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об игре
Lustborn 18.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Инди, Для взрослых 18+, От третьего лица
1 1 оценка

Трейлер игры Lustborn, когда The Killing Antidote и Project Werewulf решили завести ребёнка

Viking90 Viking90

Lustborn — экшен-платформер с элементами шутера, разработанный для ПК. Игра рассчитана на одиночное прохождение.

Сюжет: в ближайшем будущем разлом в реальности открывает портал в альтернативное измерение NEERAH'OR. Могущественная королева-демон стремится проникнуть в наш мир, чтобы посеять смерть и разврат. В ответ создаётся глобальная спецгруппа OPUS-Y. Но каждая миссия в NEERAH'OR заканчивается катастрофой. Надежда остаётся в открытии редкого рода женщин, устойчивых к тёмной магии королевы-демона их назвали Lustborn.

Особенности:

  • сложный ретро-геймплей от третьего лица;
  • аренные перестрелки с классическим арсеналом;
  • платформинг и преодоление препятствий;
  • исследование мира и сбор предметов;
  • 6 сексуальных костюмов (2 из которых доступны только при включённой опции «нагота»).

Дата релиза: 18 июня 2025 года. Разработчик и издатель ILBB.

Важно: содержание игры может содержать материалы сексуального характера, не предназначенные для лиц младше 18 лет.

10
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

Какая-то сумбурная дри*ня. Эффект в стиле огонь.gif и лысые мужики в гачи-костюмах. И за это просят 700+ рублей))

1
Everect

Поддержка одноручного контроллера будет?

Alex40001

совсем оголодали? Mahou Arms . Pure Onyx

ДаДжи

дайте угадаю,опять китайцы?эро-резидентлайки прям штампуют пачками