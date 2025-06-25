Трейлер игры Lustborn, когда The Killing Antidote и Project Werewulf решили завести ребёнка

Lustborn — экшен-платформер с элементами шутера, разработанный для ПК. Игра рассчитана на одиночное прохождение.

Сюжет: в ближайшем будущем разлом в реальности открывает портал в альтернативное измерение NEERAH'OR. Могущественная королева-демон стремится проникнуть в наш мир, чтобы посеять смерть и разврат. В ответ создаётся глобальная спецгруппа OPUS-Y. Но каждая миссия в NEERAH'OR заканчивается катастрофой. Надежда остаётся в открытии редкого рода женщин, устойчивых к тёмной магии королевы-демона их назвали Lustborn.

Особенности:

сложный ретро-геймплей от третьего лица;

аренные перестрелки с классическим арсеналом;

платформинг и преодоление препятствий;

исследование мира и сбор предметов;

6 сексуальных костюмов (2 из которых доступны только при включённой опции «нагота»).

Дата релиза: 18 июня 2025 года. Разработчик и издатель ILBB.

Важно: содержание игры может содержать материалы сексуального характера, не предназначенные для лиц младше 18 лет.