Трейлер игры Lustborn, когда The Killing Antidote и Project Werewulf решили завести ребёнка

Lustborn — экшен-платформер с элементами шутера, разработанный для ПК. Игра рассчитана на одиночное прохождение.
Сюжет: в ближайшем будущем разлом в реальности открывает портал в альтернативное измерение NEERAH'OR. Могущественная королева-демон стремится проникнуть в наш мир, чтобы посеять смерть и разврат. В ответ создаётся глобальная спецгруппа OPUS-Y. Но каждая миссия в NEERAH'OR заканчивается катастрофой. Надежда остаётся в открытии редкого рода женщин, устойчивых к тёмной магии королевы-демона их назвали Lustborn.
Особенности:
- сложный ретро-геймплей от третьего лица;
- аренные перестрелки с классическим арсеналом;
- платформинг и преодоление препятствий;
- исследование мира и сбор предметов;
- 6 сексуальных костюмов (2 из которых доступны только при включённой опции «нагота»).
Дата релиза: 18 июня 2025 года. Разработчик и издатель ILBB.
Важно: содержание игры может содержать материалы сексуального характера, не предназначенные для лиц младше 18 лет.
Какая-то сумбурная дри*ня. Эффект в стиле огонь.gif и лысые мужики в гачи-костюмах. И за это просят 700+ рублей))
Поддержка одноручного контроллера будет?
совсем оголодали? Mahou Arms . Pure Onyx
дайте угадаю,опять китайцы?эро-резидентлайки прям штампуют пачками