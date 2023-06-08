Авторы психологического хоррора Luto, вдохновленного PT, нашли издателя и представили новый трейлер ©

Luto, предстоящий психологический хоррор-инди о трауре и фобиях от разработчика и издателя Broken Bird Games, будет официально выпущен благодаря новому сотрудничеству с Selecta Play.

Игра будет доступна на ПК через Steam и Epic Games Store, а также на Xbox Series X|S и PlayStation 5, последняя из которых также получит физическое издание.

Luto пока не имеет даты выхода. Однако, согласно твиту разработчиков о новом партнерстве с Selecta Play, скоро появятся новые новости. Это может включать в себя обзор физического издания, а также окно релиза.