Демоверсия психологического хоррора Luto получила обновление и достигла 250 тыс. загрузок

Независимый разработчик игр Broken Bird Games вместе с издателями Selecta Play и Astrolabe Games обновили свою бесплатную демоверсию Luto. Для тех, кто еще не пробовал, The Choice — это отдельная играбельная демоверсия игры, которая была создана, чтобы дать фанатам ужасов возможность испытать игру, пока они работают над ней. Вы можете ознакомиться с обстановкой, атмосферой и ужасающим сюжетным геймплеем игры, но из нее вырезано множество элементов сюжетной линии, чтобы вы не наткнулись на спойлеры. На данный момент более 250 тыс. геймеров опробовали демоверсию (или, по крайней мере, загрузили ее через Steam или PS5) и получили представление об игре, которая выйдет не раньше первого квартала 2025 года.

Последнее обновление демоверсии добавляет поддержку нескольких языков, особенно в Азии, а также несколько улучшений в общем игровом процессе, чтобы вы получили лучший опыт, который ближе к текущей версии игры.