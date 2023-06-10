Представлен новый трейлер атмосферного хоррора Luto - демоверсия уже доступна в Steam ©

На летней выставке Future Games Show Summer Showcase был показан новый трейлер психологического хоррора Luto, а если вы хотите попробовать игру самостоятельно, то демоверсия уже доступна в Steam.

В игре Luto игроки будут исследовать боль, тревогу и депрессию, вызванные потерей близкого человека, и то, как темнота, которая следует за этим, может оставить вас в ловушке - в данном случае, в буквальном смысле.

По мере перемещения по дому ваша точка зрения будет смещаться между различными мирами, и вы можете не доверять тому, что видите. Предметы движутся сами по себе, окутанные пеленой фигуры то появляются, то исчезают, а в пределах вашего дома материализуются невозможные пространства. Люто обещает исследовать различные фобии, включая страх одиночества (монофобия), страх замкнутых пространств (клаустрофобия) и страх темноты (никтофобия), так что ожидайте разнообразных поворотов, которые усилят дискомфорт.

В конце трейлера нам говорят, что "выхода нет", и мы возвращаемся в коридор, откуда начали свой путь, предполагая, что игроки окажутся в ловушке повторяющегося цикла, пока не найдут способ разорвать его - ветераны PT будут знакомы с такой постановкой. Однако после финального текста мы получаем эксклюзивный взгляд на новую область из игры, которая, судя по всему, представляет собой наспех заброшенную больницу. Остается подождать и посмотреть, будет ли это новое место, которое вы сможете посетить, или все это часть галлюцинаций, вызванных в вашем доме.

Luto выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC, и хотя дата релиза еще не утверждена, вы можете сыграть в демоверсию на Steam уже сейчас.