The Court of Tricksters стучится в двери! Новое DLC Lyndaria: Lust Adventure

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Мы открываем двери зала суда, разворачиваем свитки, приглушаем свет… и запускаем самое ожидаемое DLC The Court of Tricksters! Пора узнать: сможет ли бог хитрости избежать наказания — или даже смертный приговор окажется частью чего-то большого? 🐇
На этот раз Мая попала в такое приключение, где всё зависит от убеждения, даров и пары-тройки розыгрышей…А итоговый приговор Катаю — не просто решение присяжных. Это итог каждого выбора, сделанного героями и племенами.
Что же вас ждет в этом дополнении:
- Новый сюжет — путешествие по острову в попытке доказать, что даже хитрость не преступление, а трусость не грех. И даже боги могут ошибаться.
- Полноценный новый персонаж — судья с характером, аппетитом, и неожиданным (или нет) приговором.
- Новые локации — в том числе — та самая деревня охотников, которую мы обещали давно. Теперь она не просто существует где-то за кадром, но и присутствует в игре.
- Катсцена суда — чтобы красиво войти и достойно выйти… если вас, конечно, отпустят.
- Сцены 18+ — с эмоциями, дежавю и неожиданными партнерами. Особенно для Маи.
- Механика убеждения — знакомые шкалы, новые последствия. Убедили — хорошо. Не убедили — всё равно будет весело.
- Если не сыграете, то вы тоже рискуете встретиться с Фемидой по статье "Злостное уклонение от прохождения лучшего DLC”
чет как-то опасно тут комент оставлять щас набегут неадекваты на каникулах с вилами тоесть визгами про фурри. не думал что скажу это но скорей бы сентябрь....
хех
Император защищает!
Сало императору! А лучше вазилину...
А платёжные системы не хотят запретить фурри?
Нет, ведь фурри - не люди! Понимаете?!
Рафталия дело говорит.