The Court of Tricksters стучится в двери! Новое DLC Lyndaria: Lust Adventure

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Мы открываем двери зала суда, разворачиваем свитки, приглушаем свет… и запускаем самое ожидаемое DLC The Court of Tricksters! Пора узнать: сможет ли бог хитрости избежать наказания — или даже смертный приговор окажется частью чего-то большого? 🐇

На этот раз Мая попала в такое приключение, где всё зависит от убеждения, даров и пары-тройки розыгрышей…А итоговый приговор Катаю — не просто решение присяжных. Это итог каждого выбора, сделанного героями и племенами.

Что же вас ждет в этом дополнении:

Новый сюжет — путешествие по острову в попытке доказать, что даже хитрость не преступление, а трусость не грех. И даже боги могут ошибаться.

— путешествие по острову в попытке доказать, что даже хитрость не преступление, а трусость не грех. И даже боги могут ошибаться. Полноценный новый персонаж — судья с характером, аппетитом, и неожиданным (или нет) приговором.

— судья с характером, аппетитом, и неожиданным (или нет) приговором. Новые локации — в том числе — та самая деревня охотников, которую мы обещали давно. Теперь она не просто существует где-то за кадром, но и присутствует в игре.

— в том числе — та самая деревня охотников, которую мы обещали давно. Теперь она не просто существует где-то за кадром, но и присутствует в игре. Катсцена суда — чтобы красиво войти и достойно выйти… если вас, конечно, отпустят.

— чтобы красиво войти и достойно выйти… если вас, конечно, отпустят. Сцены 18+ — с эмоциями, дежавю и неожиданными партнерами. Особенно для Маи.

— с эмоциями, дежавю и неожиданными партнерами. Особенно для Маи. Механика убеждения — знакомые шкалы, новые последствия. Убедили — хорошо. Не убедили — всё равно будет весело.