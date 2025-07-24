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Lyndaria: Lust Adventure 20.09.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
7.7 12 оценок

The Court of Tricksters стучится в двери! Новое DLC Lyndaria: Lust Adventure

ZXCIST ZXCIST

⚡️ Островитяне, внимание! У нас новости, от которых захватывает дух! ⚡️

Мы открываем двери зала суда, разворачиваем свитки, приглушаем свет… и запускаем самое ожидаемое DLC The Court of Tricksters! Пора узнать: сможет ли бог хитрости избежать наказания — или даже смертный приговор окажется частью чего-то большого? 🐇

На этот раз Мая попала в такое приключение, где всё зависит от убеждения, даров и пары-тройки розыгрышей…А итоговый приговор Катаю — не просто решение присяжных. Это итог каждого выбора, сделанного героями и племенами.

Что же вас ждет в этом дополнении:

  • Новый сюжет — путешествие по острову в попытке доказать, что даже хитрость не преступление, а трусость не грех. И даже боги могут ошибаться.
  • Полноценный новый персонаж — судья с характером, аппетитом, и неожиданным (или нет) приговором.
  • Новые локации — в том числе — та самая деревня охотников, которую мы обещали давно. Теперь она не просто существует где-то за кадром, но и присутствует в игре.
  • Катсцена суда — чтобы красиво войти и достойно выйти… если вас, конечно, отпустят.
  • Сцены 18+ — с эмоциями, дежавю и неожиданными партнерами. Особенно для Маи.
  • Механика убеждения — знакомые шкалы, новые последствия. Убедили — хорошо. Не убедили — всё равно будет весело.
  • Если не сыграете, то вы тоже рискуете встретиться с Фемидой по статье "Злостное уклонение от прохождения лучшего DLC
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
нитгитлистер

чет как-то опасно тут комент оставлять щас набегут неадекваты на каникулах с вилами тоесть визгами про фурри. не думал что скажу это но скорей бы сентябрь....

10
ZXCIST

хех

1
Fedaykin

Император защищает!

9
Александр Дантес Fedaykin

Сало императору! А лучше вазилину...

1
Multiplatformer

А платёжные системы не хотят запретить фурри?

Raphtallia

Нет, ведь фурри - не люди! Понимаете?!

Fedaykin Raphtallia

Рафталия дело говорит.

1