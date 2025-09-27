Кооперативный хоррор Macabre с адаптирующимся монстром вышел в раннем доступе

Состоялся выход в ранний доступ Steam кооперативного хоррора Macabre от независимой студии Weforge Studio. Игра предлагает команде до четырех человек попытаться выжить во временных аномалиях, названных Разломом, где их преследует монстр, способный обучаться и адаптироваться к действиям игроков.

Игровой процесс Macabre строится на скрытности, хитрости и командной работе. Игрокам предстоит выполнять случайные задачи на процедурно генерируемых картах, собирать ресурсы и создавать снаряжение. При этом у них всегда есть выбор: действовать сообща или предать товарищей ради собственной выгоды и спасения. Одной из ключевых особенностей разработчики называют адаптивный ИИ противника, который должен менять свое поведение в зависимости от тактики выживших. Чтобы сохранить добычу, необходимо добраться до точки эвакуации живым, иначе весь прогресс будет потерян.

Разработчики планируют, что Macabre пробудет в раннем доступе до 2 лет. За это время они намерены значительно расширить игру, добавив новые карты и биомы, дополнительные формы монстров, улучшенную систему крафта и многое другое. Текущая версия уже включает играбельную карту со случайными целями и основными механиками. Студия подчеркивает, что активно прислушивается к отзывам сообщества для дальнейшего развития проекта. Также заявлено, что цена на игру будет постепенно повышаться по мере добавления нового контента.

Первые отзывы игроков в Steam оказались смешанными. Некоторые пользователи хвалят игру за атмосферу и потенциал для совместного прохождения с друзьями. Другие же критикуют текущее состояние проекта, указывая на слабый ИИ монстра, однообразие локаций, проблемы с производительностью и, по их мнению, завышенную цену для игры на данной стадии разработки.