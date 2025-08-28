В Epic Games Store стартовала раздача квеста Machinarium и гонки Make Way

В магазине Epic Games Store снова действует акция с бесплатными играми. Акция прошлой недели, включавшая Kamaeru: A Frog Refuge и Strange Horticulture, закончилась, и вместо неё игроки на ПК могут получить копии Machinarium и Make Way. Как всегда, у вас есть семь дней – до 4 сентября, чтобы добавить новые игры в свою библиотеку Epic Games Store.

Machinarium — это игра от разработчика Amanita Design, который фактически раздал всё своё портфолио в магазине Epic Games Store. Эта игра также представляет собой приключенческую point-and-click игру, в которой вы играете за маленького робота, живущего в ржавеющем городе роботов. После того, как его выбрасывают на свалку, по сюжету он отправляется в город, чтобы спасти свою девушку-робота и сорвать планы банды «Братства Чёрных Колпаков» по ​​похищению.

Make Way — это динамичная многопользовательская гоночная игра с видом сверху. В этом аркадном режиме гонщики проходят по самым разным безумным трассам, избегая опасностей и получая бонусы. Однако изюминка в том, что игроки сами строят трассу перед гонками.