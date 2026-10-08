Атмосферная адвенчура про роботов возвращается - Amanita Design анонсировала Machinarium 2 с русским языком

Студия Amanita Design в рамках осенней инди-презентации The Triple-i Initiative официально анонсировала Machinarium 2 — полноценное продолжение культовой приключенческой игры 2009 года.

Сюжет сиквела стартует сразу после событий оригинала. Сбежав из индустриального города Машинариум, робот Йозеф и его подруга Берта пересекают дикие пустоши и обнаруживают изолированную живописную долину под утесом. В новом регионе живут два обособленных племени машин: одно населяет высокогорный монастырь Электрона, а другое — поселение Ойлтон у подножия скалы. Оба общества находятся на грани вымирания из-за иссякающих источников энергии, и героям предстоит спасти обитателей долины.

Главным геймплейным нововведением станет возможность управлять сразу двумя персонажами. Игроки смогут в любой момент переходить от Йозефа к Берте. Каждый из героев наделен уникальными физическими свойствами и способностями, необходимыми для решения комплексных пространственных задач, с которыми невозможно справиться в одиночку.

Авторы сохранили фирменный подход к диалогам — в игре нет текстовых реплик или закадровой озвучки, а все общение строится исключительно на анимированных облачках мыслей, символах и жестах. В сиквеле реализована возможность управлять роботами напрямую стиками контроллера без экранного курсора, хотя классическая схема управления с помощью мыши также останется доступна.

Художники продолжают создавать все фоны и анимации полностью вручную, однако на этот раз визуальный стиль ржавого постапокалипсиса обогатили эстетикой классической пейзажной живописи эпохи Возрождения. За саундтрек вновь отвечает постоянный композитор студии Томаш Дворжак (Floex), объединивший знакомые электронные мотивы с оркестровыми аранжировками.

На текущий момент Machinarium 2 подтверждена к выходу только на ПК в сервисе Steam. Для игры уже заявлена поддержка русского языка интерфейса, однако точные сроки релиза разработчики раскроют позднее.