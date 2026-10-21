"Любовные письма пишут от руки": создатели Machinarium 2 раскритиковали созданное нейросетью видео по их игре

Всё больше разработчиков выражают своё открытое недовольство нейросетями — напомним, ранее фестиваль новинок в Steam собрал рекордные 8000 демоверсий, пока магазин наводнили быстрые ИИ-клоны, вызвав серьезную тревогу буквально у всех. А теперь своё возмущение высказали авторы душевной адвенчуры Machinarium.

Чешская студия Amanita Design, которая в настоящее время занимается разработкой Machinarium 2, жестко отреагировала на публикацию генеративного видеоролика по мотивам своей вселенной. Автором ролика выступил Сильвио Друин — генеральный директор ИИ-платформы Nura Studios и бывший сотрудник Unity. Бизнесмен опубликовал анимацию с роботами Йозефом и Бертой, назвав её демонстрацией возможностей своей нейросети и «любовным письмом к Machinarium, которую он любит долгие годы».

По словам Друина, с помощью этого видео он хотел доказать концепцию того, что генеративный искусственный интеллект способен преобразовывать существующие игры в эпизодические анимационные шоу для привлечения новой аудитории.

Однако создатели оригинального квеста не оценили подобной инициативы и выступили с резким ответом:

Скормить ассеты Machinarium искусственному интеллекту, сделать низкопробную ИИ-анимацию и назвать всё это "любовным письмом" — верх наглости. Любовные письма должны быть написаны от руки, а это жуткое видео не имеет к нашей работе ни малейшего отношения.

— заявили представители Amanita Design в социальных сетях.

Игровое сообщество встало на сторону авторов игры. Пользователи раскритиковали главу Nura Studios за использование чужих авторских рисунков и попытку продвинуть коммерческую платформу за счет культовой инди-игры, ранее он публиковал схожие генерации по мотивам хоррора Little Nightmares.

Для Amanita Design отказ от автоматизации является ключевым творческим принципом. Студия всегда делала ставку на авторскую индивидуальность. Так, в грядущей Machinarium 2 каждая ржавая деталь, фоны и персонажи создаются художниками вручную в эстетике классической пейзажной живописи без применения генеративных инструментов.