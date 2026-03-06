Уральская экшен-RTS Machine Mind вышла в Steam - игрокам предлагают выживать в постапокалиптической пустоши

5 марта состоялся релиз экшен-стратегии Machine Mind. Разработкой проекта занималась студия Chudo-Yudo Games из Екатеринбурга, а издателем выступила уральская компания Targem Games, известная по играм Crossout и Ex Machina.

События игры разворачиваются в мире, пережившем атомную войну. После катастрофы человечество почти полностью исчезло из-за загадочного вируса, а планета превратилась в бесплодную пустошь. Немногие уцелевшие территории контролируют банды безумных рейдеров, с которыми и предстоит столкнуться игрокам.

Главный герой выжил благодаря экспериментальной программе: его сознание было сохранено в специальном модуле. Однако пробуждение оказалось не таким, как ожидалось — разум оказался заперт внутри металлической оболочки. Чтобы выжить в новом мире, восстановить связь с орбитальной станцией и разобраться в причинах глобальной катастрофы, персонажу предстоит управлять различными роверами.

Игровой процесс сочетает элементы экшена и стратегии в реальном времени. Игрокам нужно восстанавливать базы, строить оборонительные укрепления и защищаться от нападений рейдеров. Дополнительную угрозу представляют природные катастрофы, которые могут серьёзно повлиять на ситуацию на карте.

Важную роль играет система создания техники и оборудования. Из собранных ресурсов можно изготавливать оружие, модули и различные машины. Роверы поддаются глубокой модификации: на них устанавливаются специальные модули, позволяющие адаптировать технику под разные задачи — от добычи ресурсов до участия в боевых операциях.

Игра уже доступна для покупки в Steam. Полная стоимость проекта составляет 599 рублей, однако до 19 марта действует стартовая скидка в размере 10%.