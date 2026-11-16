Machine Party анонсировали как смертельно опасный сборник вечеринок

Разработчики Mike Klubnika и GDeavid выпустили Machine Party — сборник жестоких многопользовательских мини-игр, в которых проигрыш может стоить участнику жизни. Издателем выступила Oro Interactive. Игра уже доступна на ПК в Steam.

В сборник вошли 15 испытаний для компании из двух-четырёх человек. Игрокам предстоит проверять реакцию, принимать решения под давлением и соревноваться в необычных заданиях. Среди них — скоростное поедание горошка, курение сигарет на время и попытки выбраться из смертельно опасных ловушек.

Главная особенность Machine Party — жестокие последствия неудач: проигравшие могут погибнуть, поэтому участникам придётся не только справляться с испытаниями, но и искать способы помешать соперникам. Здесь допустимы временные союзы, обман и предательство. Игроки также могут настраивать внешний вид своих персонажей и проходить мини-игры последовательно или выбирать понравившиеся отдельно.

Игра поддерживает сетевой и локальный кооператив для 2–4 участников. Версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch выйдут 26 ноября 2026 года.