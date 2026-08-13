Machine Party от автора Buckshot Roulette разошлась тиражом более миллиона копий за две недели

Новая игра Майка Клубники и разработчика GDeavid — Machine Party — всего за две недели после релиза преодолела отметку в 1 миллион проданных копий. Игра вышла в Steam 30 июля 2026 года, а разработчики поблагодарили игроков за поддержку и множество положительных отзывов о своей «мрачной и жестокой игре для вечеринок».

При этом Machine Party повторяет стремительный старт предыдущего хита Майка Клубники — Buckshot Roulette. Хоррор про русскую рулетку также достиг миллиона проданных копий примерно через две недели после выхода в Steam.

Теперь перед Machine Party стоит следующая планка — 2 миллиона копий. Buckshot Roulette удалось достичь этого результата примерно за три месяца после релиза, поэтому интересно, сможет ли новая игра Клубники двигаться такими же темпами.

Machine Party представляет собой сборник кооперативных мини-игр, в которых участники соревнуются друг с другом в различных испытаниях на выживание. Игра пока доступна только на ПК.

Одновременно с объявлением о миллионе проданных копий разработчики выпустили обновление v2.0, добавившее долгожданный режим локального кооператива. Теперь до четырех человек могут играть на одном экране с контроллерами. При этом один участник может использовать клавиатуру и мышь, поэтому для полной компании из четырех игроков достаточно трех геймпадов.

В обновлении также переработали отдельные мини-игры и лобби, добавили поддержку разделенного экрана и внесли ряд изменений в баланс.